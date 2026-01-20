https://1prime.ru/20260120/lg--866708299.html

LG подал заявку на регистрацию товарного знака в России

LG подал заявку на регистрацию товарного знака в России - 20.01.2026, ПРАЙМ

LG подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Южнокорейская компания LG Electronics, которая прекратила поставки в Россию в 2022 году, хочет зарегистрировать в стране товарный знак "Hyper Radiant Color... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T15:18+0300

2026-01-20T15:18+0300

2026-01-20T15:18+0300

бизнес

россия

сеул

lg electronics

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/83291/42/832914250_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_66da168f89a3ee6df9894a827095fc0d.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Южнокорейская компания LG Electronics, которая прекратила поставки в Россию в 2022 году, хочет зарегистрировать в стране товарный знак "Hyper Radiant Color Tech", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, компания подала заявку в январе. Под соответствующим брендом в России LG хочет продавать телевизоры, светодиодные дисплеи, сенсорные экраны. Компания LG Electronics объявила о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 года. При этом, согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, российское юрлицо компании продолжает свою работу. По итогам 2024 года его выручка выросла на 13% в годовом выражении - до 41 миллиарда рублей, а чистая прибыль сократилась на 22% - до 2,6 миллиарда рублей. LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.

https://1prime.ru/20260119/chanel--866664345.html

сеул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сеул, lg electronics, роспатент