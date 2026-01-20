LG подал заявку на регистрацию товарного знака в России
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании LG на международном автомобильном салоне во Франкфурте
Стенд компании LG на международном автомобильном салоне во Франкфурте. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Южнокорейская компания LG Electronics, которая прекратила поставки в Россию в 2022 году, хочет зарегистрировать в стране товарный знак "Hyper Radiant Color Tech", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявку в январе. Под соответствующим брендом в России LG хочет продавать телевизоры, светодиодные дисплеи, сенсорные экраны.
Компания LG Electronics объявила о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 года. При этом, согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, российское юрлицо компании продолжает свою работу. По итогам 2024 года его выручка выросла на 13% в годовом выражении - до 41 миллиарда рублей, а чистая прибыль сократилась на 22% - до 2,6 миллиарда рублей.
LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.