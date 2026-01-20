https://1prime.ru/20260120/lukashenko-866717485.html

Лукашенко призвал белорусов быть ответственными хозяевами

Лукашенко призвал белорусов быть ответственными хозяевами

экономика

общество

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/08/848028698_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_b36009c8f839e0906bd214a4d1a774b0.jpg

МИНСК, 20 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на вручении символа Государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года, призвал белорусов быть бережливыми и напомнил лауреатам об ответственности, сообщила пресс-служба главы государства. "В декабре минувшего года во время послания белорусскому народу и Национальному собранию мною обозначена в числе приоритетных задач на пятилетку, помимо качества, еще и бережливость. Это очень важно для нас. Снижение затрат, разумная экономия, жесткая производственная дисциплина - непрерывные и очень важные процессы. Нам надо быть ответственными хозяевами на своем предприятии, в своей стране, в жизни. И тогда у нас получится", - сказал президент. Он поблагодарил лауреатов за выдающиеся результаты. "На ближайший год на каждом лежит колоссальная ответственность. За умение мотивировать остальных, честно конкурировать, делиться передовым опытом и управленческими технологиями. Ведь именно за лидером тянутся остальные, особенно молодежь", - сказал Лукашенко. Он надеется, что церемония награждения вдохновит всех на новые свершения. "Новогодние и колядные праздники закончились, со снежными метелями и крещенскими морозами успешно справились - наступает время конкретных дел для достижения конкретных результатов. Пусть сегодняшняя церемония вдохновит всех нас, тружеников Беларуси, на новые профессиональные свершения. Если вы будете успешными, будет успешной и наша Беларусь", - сказал глава государства. Указ об учреждении Государственного знака качества президент подписал в январе 2024 года. Знак представляет собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы "К" и надпись "Беларусь". Государственный знак качества за 2025 год присвоен, в частности, легковому автомобилю марки BELGEE модели Х50, зерноуборочному самоходному комбайну GS12А1 производства "Гомсельмаша". Из продовольственных товаров знаком отмечены "Рулет "Мясной орех из индейки" производства "Агрокомбинат "Дзержинский", мороженое пломбир в вафельном стаканчике "1962" производства Кобринского маслодельно-сыродельного завода, молоко сгущенное "Егорка" Рогачевского молочноконсервного комбината, шоколад "Любимая Аленка" кондитерской фабрики "Коммунарка".

белоруссия

