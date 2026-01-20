https://1prime.ru/20260120/lukashenko-866724769.html

Лукашенко рассказал, как передает сало и хлеб минским динамовцам

20.01.2026

Лукашенко рассказал, как передает сало и хлеб минским динамовцам

МИНСК, 20 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как передает хоккеистам команды "Динамо-Минск" хлеб и сало. "Я им иногда сало передаю. Закуплю ящик, попрошу, чтобы приготовили. Знаешь, как деревне раньше - в ящик, хлеба черного… И я им свежего хлеба, ну, так по-деревенски и по-белорусски, я им передаю", - рассказал Лукашенко на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого". Белорусский лидер во вторник в Минском международном выставочном центре вручил символы государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых была удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года. В числе обладателей знака качества - сгущенка "Егорка" производства Рогачевского молочноконсервного комбината, стенд которого посетил президент. "Сегодня… подумал: надо в Рогачеве заказать им сгущенки. Если они заслужат - мы им подарим", - пообещал Лукашенко в преддверии игры минских динамовцев с ярославским "Локомотивом".

