Лукашенко рассказал, как передает сало и хлеб минским динамовцам - 20.01.2026
Лукашенко рассказал, как передает сало и хлеб минским динамовцам
2026-01-20T21:50+0300
2026-01-20T21:50+0300
общество
белоруссия
александр лукашенко
МИНСК, 20 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как передает хоккеистам команды "Динамо-Минск" хлеб и сало. "Я им иногда сало передаю. Закуплю ящик, попрошу, чтобы приготовили. Знаешь, как деревне раньше - в ящик, хлеба черного… И я им свежего хлеба, ну, так по-деревенски и по-белорусски, я им передаю", - рассказал Лукашенко на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого". Белорусский лидер во вторник в Минском международном выставочном центре вручил символы государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых была удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года. В числе обладателей знака качества - сгущенка "Егорка" производства Рогачевского молочноконсервного комбината, стенд которого посетил президент. "Сегодня… подумал: надо в Рогачеве заказать им сгущенки. Если они заслужат - мы им подарим", - пообещал Лукашенко в преддверии игры минских динамовцев с ярославским "Локомотивом".
белоруссия
Общество , БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
21:50 20.01.2026
 
МИНСК, 20 янв - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как передает хоккеистам команды "Динамо-Минск" хлеб и сало.
"Я им иногда сало передаю. Закуплю ящик, попрошу, чтобы приготовили. Знаешь, как деревне раньше - в ящик, хлеба черного… И я им свежего хлеба, ну, так по-деревенски и по-белорусски, я им передаю", - рассказал Лукашенко на видеозаписи, опубликованной близким к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-каналом "Пул Первого".
Белорусский лидер во вторник в Минском международном выставочном центре вручил символы государственного знака качества представителям предприятий, продукция которых была удостоена этой высокой оценки по итогам 2025 года. В числе обладателей знака качества - сгущенка "Егорка" производства Рогачевского молочноконсервного комбината, стенд которого посетил президент.
"Сегодня… подумал: надо в Рогачеве заказать им сгущенки. Если они заслужат - мы им подарим", - пообещал Лукашенко в преддверии игры минских динамовцев с ярославским "Локомотивом".
Лукашенко принял участие в крещенских купаниях
Общество БЕЛОРУССИЯ Александр Лукашенко
 
 
Заголовок открываемого материала