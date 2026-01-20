Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США интересовались белорусскими калийными удобрениями, заявил Лукашенко - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/lukashenko-866725989.html
США интересовались белорусскими калийными удобрениями, заявил Лукашенко
США интересовались белорусскими калийными удобрениями, заявил Лукашенко - 20.01.2026, ПРАЙМ
США интересовались белорусскими калийными удобрениями, заявил Лукашенко
Вашингтон интересовался закупками белорусских калийных удобрений, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T22:12+0300
2026-01-20T22:12+0300
экономика
мировая экономика
белоруссия
сша
вашингтон
александр лукашенко
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/76526/71/765267145_0:66:1500:910_1920x0_80_0_0_cde61b9df864481fe4e714189f41fccb.jpg
МИНСК, 20 янв - ПРАЙМ. Вашингтон интересовался закупками белорусских калийных удобрений, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. "Недавно мне из Соединенных Штатов Америки Белый дом прислал запрос. Мы это не обнародовали. "А что может Беларусь купить в США? Вот мы готовы у вас там калийные удобрения, еще что-то закупать. А Беларусь что может?", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Белорусский лидер на состоявшейся в Минске на церемонии вручения символов Государственного знака качества рассказал, что изначально решил, что Белоруссии не нуждается в масштабных закупках американских товаров. "Но когда посмотрели, - там целая простыня (список товаров, которые Белоруссия может закупать у США - ред.). Мы отправили им. Они удивились, что мы можем у них столько купить. В том числе двигатели отдельные", - сказал Лукашенко во время осмотра стенда Минского моторного завода, где производят удостоенный знака качества двигатель MMZ-3LD.
https://1prime.ru/20260105/lukashenko-866219036.html
белоруссия
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76526/71/765267145_47:0:1464:1063_1920x0_80_0_0_d4173fbff8563ac7719828fe227f7809.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, белоруссия, сша, вашингтон, александр лукашенко, промышленность
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Александр Лукашенко, Промышленность
22:12 20.01.2026
 
США интересовались белорусскими калийными удобрениями, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что США интересовались закупками белорусских калийных удобрений

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 20 янв - ПРАЙМ. Вашингтон интересовался закупками белорусских калийных удобрений, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
"Недавно мне из Соединенных Штатов Америки Белый дом прислал запрос. Мы это не обнародовали. "А что может Беларусь купить в США? Вот мы готовы у вас там калийные удобрения, еще что-то закупать. А Беларусь что может?", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Белорусский лидер на состоявшейся в Минске на церемонии вручения символов Государственного знака качества рассказал, что изначально решил, что Белоруссии не нуждается в масштабных закупках американских товаров.
"Но когда посмотрели, - там целая простыня (список товаров, которые Белоруссия может закупать у США - ред.). Мы отправили им. Они удивились, что мы можем у них столько купить. В том числе двигатели отдельные", - сказал Лукашенко во время осмотра стенда Минского моторного завода, где производят удостоенный знака качества двигатель MMZ-3LD.
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Лукашенко выразил недовольство темпами роста торговли с Россией
5 января, 12:06
 
ЭкономикаМировая экономикаБЕЛОРУССИЯСШАВАШИНГТОНАлександр ЛукашенкоПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала