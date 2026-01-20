Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Филиппо раскритиковал Макрона за английский во время выступления в Давосе - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260120/makron-866716241.html
Филиппо раскритиковал Макрона за английский во время выступления в Давосе
Филиппо раскритиковал Макрона за английский во время выступления в Давосе - 20.01.2026, ПРАЙМ
Филиппо раскритиковал Макрона за английский во время выступления в Давосе
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник раскритиковал президента республики Эммануэля Макрона за то, что он использовал английский | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T18:15+0300
2026-01-20T18:15+0300
политика
общество
мировая экономика
европа
франция
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322362_0:98:2646:1586_1920x0_80_0_0_4a85745215c57e5cd90df8c0a0130a78.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник раскритиковал президента республики Эммануэля Макрона за то, что он использовал английский язык во время своего выступления на форуме в Давосе. "В этот самый момент Макрон произносит свою речь в Давосе: … он говорит по-английски! Невыносимо! Позорно! Чудовищно! "Европа", Европа, Европа, и ни разу слово "Франция"!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х. Лидер партии "Патриоты" также раскритиковал президента Франции за то, что он носил темные очки во время выступления. Ранее Макрон выступил с речью на полях форума в Давосе. Во время своего выступления французский лидер был в темных очках. Макрон в четверг заявил на встрече с представителями Новой Каледонии в Елисейском дворце, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда. В пятницу французский лидер выступал с ежегодным обращением к военным с налитым кровью глазом. В Елисейском дворце сообщили, что у президента лопнул сосуд в глазу, и заверили, что это неопасно. Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января.
https://1prime.ru/20260119/davos-866648955.html
европа
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322362_201:0:2446:1684_1920x0_80_0_0_94eb29ab5d4e0862c748f13d8985a09f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, европа, франция, эммануэль макрон
Политика, Общество , Мировая экономика, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
18:15 20.01.2026
 
Филиппо раскритиковал Макрона за английский во время выступления в Давосе

Филиппо раскритиковал Макрона за использование английского языка на форуме в Давосе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник раскритиковал президента республики Эммануэля Макрона за то, что он использовал английский язык во время своего выступления на форуме в Давосе.
"В этот самый момент Макрон произносит свою речь в Давосе: … он говорит по-английски! Невыносимо! Позорно! Чудовищно! "Европа", Европа, Европа, и ни разу слово "Франция"!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Лидер партии "Патриоты" также раскритиковал президента Франции за то, что он носил темные очки во время выступления.
Ранее Макрон выступил с речью на полях форума в Давосе. Во время своего выступления французский лидер был в темных очках.
Макрон в четверг заявил на встрече с представителями Новой Каледонии в Елисейском дворце, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда.
В пятницу французский лидер выступал с ежегодным обращением к военным с налитым кровью глазом. В Елисейском дворце сообщили, что у президента лопнул сосуд в глазу, и заверили, что это неопасно.
Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января.
Президент РФ В. Путин выступил на сессии онлайн-форума Давосская повестка дня 2021 - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Всемирный экономический форум открывается в Давосе
19 января, 00:18
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаЕВРОПАФРАНЦИЯЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала