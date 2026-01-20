Филиппо раскритиковал Макрона за английский во время выступления в Давосе

https://1prime.ru/20260120/makron-866716241.html
2026-01-20T18:15+0300
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник раскритиковал президента республики Эммануэля Макрона за то, что он использовал английский язык во время своего выступления на форуме в Давосе. "В этот самый момент Макрон произносит свою речь в Давосе: … он говорит по-английски! Невыносимо! Позорно! Чудовищно! "Европа", Европа, Европа, и ни разу слово "Франция"!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х. Лидер партии "Патриоты" также раскритиковал президента Франции за то, что он носил темные очки во время выступления. Ранее Макрон выступил с речью на полях форума в Давосе. Во время своего выступления французский лидер был в темных очках. Макрон в четверг заявил на встрече с представителями Новой Каледонии в Елисейском дворце, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда. В пятницу французский лидер выступал с ежегодным обращением к военным с налитым кровью глазом. В Елисейском дворце сообщили, что у президента лопнул сосуд в глазу, и заверили, что это неопасно. Форум в Давосе проходит с 19 по 23 января.
