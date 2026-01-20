Макрон призвал ЕС к использованию "торговой базуки" против пошлин США

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-20T18:25+0300
2026-01-20T18:25+0300
экономика
мировая экономика
сша
гренландия
европа
эммануэль макрон
дональд трамп
ес
18:25 20.01.2026
 
Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 20 янв - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что ЕС обладает "очень мощными" инструментами в вопросах торговли, которые Евросоюз может использовать для противодействия новым пошлинам со стороны США. В частности, он упомянул "инструмент против принуждения" Евросоюза, известный также как "торговая базука".
В субботу, 17 января, президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Во вторник Трамп также заявил, что если Франция не присоединится по его приглашению к "Совету мира" по Газе, то он введет 200-процентные пошлины на французские вино и шампанское, что, по его мнению, заставит Макрона изменить мнение и войти в Совет. Эти угрозы в администрации французского лидера назвали "неприемлемыми" и "неэффективными", передавало агентство Рейтер.
"Конкуренция со стороны США выражается в... (том, что они - ред.) требуют максимальных уступок... в сочетании с бесконечным накоплением новых пошлин, которые принципиально неприемлемы... У Европы сейчас есть очень мощные инструменты, и мы должны использовать их, когда нас не уважают. Механизм против принуждения ЕС - мощный инструмент, и мы не должны колебаться в вопросе использования его в сегодняшних условиях", - заявил французский лидер, выступая на экономическом форуме в Давосе.
Помимо этого, Макрон заметил, что ЕС необходимо создать механизм приоритетности европейских компаний на европейском рынке, которого, по словам французского президента, в настоящий момент в Европе нет. Французский лидер выразил уверенность, что Еврокомиссия в скором времени подготовит предложения по формулированию и утверждению этого принципа во всех секторах экономики.
"Сегодня предпочтения (компаниям - ред.) Европы нет. Мы постепенно создадим (такой механизм - ред.), а в настоящее время мы тесно сотрудничаем с Германией, чтобы создать для него амбициозные и простые рамки. Этот проект имеет решающее значение, и я рассчитываю, что Европейская комиссия также представит предложение... в 2026 году, чтобы реализовать, как бы я выразился, принцип предпочтения европейских компаний во всех секторах экономики. Такова необходимость", - сказал Макрон.
В воскресенье телеканал BFMTV сообщал, что президент Макрон запросит активацию со стороны Евросоюза "инструмента против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI) на фоне объявления со стороны США о введении новых пошлин для стран Европы из-за Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
"Инструмент против принуждения" является мерой Евросоюза, которая в случае активации может привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых зарубежных инвестиций и доступа к госзакупкам.
