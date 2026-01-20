https://1prime.ru/20260120/med--866690968.html

Медь дешевеет после выхода макростатистики в Китае

Медь дешевеет после выхода макростатистики в Китае - 20.01.2026, ПРАЙМ

Медь дешевеет после выхода макростатистики в Китае

20.01.2026 Стоимость меди снижается во вторник утром, инвесторы оценивали масштабы снижения спроса в Китае, крупнейшем покупателе, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается во вторник утром, инвесторы оценивали масштабы снижения спроса в Китае, крупнейшем покупателе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex снижается в цене на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до 5,8968 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,27%, до 12 965,5 доллара, алюминия - на 0,78%, до 3 158,5 доллара, стоимость цинка - на 0,39%, до 3 221,5 доллара. Рынки оценивали макростатистику из Китая, вышедшую в понедельник. Промышленное производство в стране в декабре увеличилось на 5,2%, подчеркнув дисбаланс спроса и предложения. А объем производства крупных промышленных предприятий в стране по итогам года вырос на 5,9%. "Проблема наличия сильного предложения при слабом спросе в условиях современной экономики действительно серьезна", - цитирует агентство Рейтер слова заместителя главы Национальной комиссии по развитию и реформам (НКРР) Вана Чанлиня (Wang Changlin). Китай - крупнейший потребитель и импортер меди, поэтому инвесторы следят за экономическими показателями в стране.

китай

