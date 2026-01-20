https://1prime.ru/20260120/med--866690968.html
Медь дешевеет после выхода макростатистики в Китае
Медь дешевеет после выхода макростатистики в Китае - 20.01.2026, ПРАЙМ
Медь дешевеет после выхода макростатистики в Китае
Стоимость меди снижается во вторник утром, инвесторы оценивали масштабы снижения спроса в Китае, крупнейшем покупателе, свидетельствуют данные торгов. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T09:10+0300
2026-01-20T09:10+0300
2026-01-20T09:10+0300
экономика
рынок
торги
китай
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается во вторник утром, инвесторы оценивали масштабы снижения спроса в Китае, крупнейшем покупателе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex снижается в цене на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до 5,8968 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,27%, до 12 965,5 доллара, алюминия - на 0,78%, до 3 158,5 доллара, стоимость цинка - на 0,39%, до 3 221,5 доллара. Рынки оценивали макростатистику из Китая, вышедшую в понедельник. Промышленное производство в стране в декабре увеличилось на 5,2%, подчеркнув дисбаланс спроса и предложения. А объем производства крупных промышленных предприятий в стране по итогам года вырос на 5,9%. "Проблема наличия сильного предложения при слабом спросе в условиях современной экономики действительно серьезна", - цитирует агентство Рейтер слова заместителя главы Национальной комиссии по развитию и реформам (НКРР) Вана Чанлиня (Wang Changlin). Китай - крупнейший потребитель и импортер меди, поэтому инвесторы следят за экономическими показателями в стране.
https://1prime.ru/20260108/med-866313133.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
Медь дешевеет после выхода макростатистики в Китае
Медь дешевеет на фоне снижения спроса в Китае
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается во вторник утром, инвесторы оценивали масштабы снижения спроса в Китае, крупнейшем покупателе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex
снижается в цене на 0,15% относительно предыдущего закрытия, до 5,8968 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,27%, до 12 965,5 доллара, алюминия - на 0,78%, до 3 158,5 доллара, стоимость цинка - на 0,39%, до 3 221,5 доллара.
Рынки оценивали макростатистику из Китая
, вышедшую в понедельник. Промышленное производство в стране в декабре увеличилось на 5,2%, подчеркнув дисбаланс спроса и предложения. А объем производства крупных промышленных предприятий в стране по итогам года вырос на 5,9%.
"Проблема наличия сильного предложения при слабом спросе в условиях современной экономики действительно серьезна", - цитирует агентство Рейтер слова заместителя главы Национальной комиссии по развитию и реформам (НКРР) Вана Чанлиня (Wang Changlin).
Китай - крупнейший потребитель и импортер меди, поэтому инвесторы следят за экономическими показателями в стране.
ЕС в октябре 2025 года импортировал американской меди на рекордную сумму