BHP улучшила прогноз по добыче меди - 20.01.2026, ПРАЙМ
BHP улучшила прогноз по добыче меди
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, улучшила прогноз по добыче меди на 2025-2026 финансовый год (длится с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года) до 1,9-2 миллиона тонн на фоне устойчивых производственных показателей ключевых активов, следует из отчета компании. "Мы повысили прогноз по производству меди на 2026 финансовый год, что позволяет нам еще больше извлечь выгоду из рекордных цен на медь. Высокий уровень цен на медь обусловлен как устойчивым спросом, так и перебоями в поставках у ряда конкурентов", - заявил генеральный директор BHP Майк Генри (Mike Henry), его слова приводятся в отчете. BHP сообщила, что общий объем добычи меди в первое полугодие текущего фингода (завершившееся 31 декабря 2025 года) составил 984 тысячи тонн, оставшись в целом на уровне аналогичного прошлогоднего периода. При этом компания повысила прогноз добычи меди на 2025-2026 финансовый год до 1,9-2 миллиона тонн по сравнению с прежним диапазоном в 1,8-2 миллиона тонн. BHP также повысила прогноз добычи чилийского месторождения Escondida на текущий фингод до 1,2-1,275 миллиона тонн, отметив, что выпуск будет смещен на первую половину периода за счет более высокого содержания меди в сырье. Компания ожидает, что добыча в 2026-2027 финансовом году превысит текущий среднесрочный прогноз. В прошлом фингоду на месторождении было добыто 646 тысяч тонн меди. На руднике Pampa Norte (Spence) добыча меди в первом полугодии текущего фингода снизилась на 10%, до 114 тысяч тонн, из-за планового сокращения катодного производства на фоне ухудшения качества сырья. Прогноз на 2025-2026 год сохранен без изменений - 230-250 тысяч тонн. В подразделении Copper South Australia добыча выросла за полугодие на 2%, до 148 тысячи тонн, благодаря устойчивой операционной деятельности. Прогноз добычи на 2025-2026 год также остался без изменений - 310-340 тысяч тонн, с основным объемом добычи во второй половине периода. Кроме того, на руднике Antamina добыча меди выросла в первом полугодии на 8%, до 72 тысячи тонн, а прогноз на 2025-2026 фингод был повышен до 140-150 тысяч тонн. Объем добычи на Carajás составил 4,7 тысячи тонн меди, при этом BHP ожидает завершить продажу этого актива в первом квартале 2026 календарного года.
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP, улучшила прогноз по добыче меди на 2025-2026 финансовый год (длится с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года) до 1,9-2 миллиона тонн на фоне устойчивых производственных показателей ключевых активов, следует из отчета компании.
"Мы повысили прогноз по производству меди на 2026 финансовый год, что позволяет нам еще больше извлечь выгоду из рекордных цен на медь. Высокий уровень цен на медь обусловлен как устойчивым спросом, так и перебоями в поставках у ряда конкурентов", - заявил генеральный директор BHP Майк Генри (Mike Henry), его слова приводятся в отчете.
BHP сообщила, что общий объем добычи меди в первое полугодие текущего фингода (завершившееся 31 декабря 2025 года) составил 984 тысячи тонн, оставшись в целом на уровне аналогичного прошлогоднего периода.
При этом компания повысила прогноз добычи меди на 2025-2026 финансовый год до 1,9-2 миллиона тонн по сравнению с прежним диапазоном в 1,8-2 миллиона тонн.
BHP также повысила прогноз добычи чилийского месторождения Escondida на текущий фингод до 1,2-1,275 миллиона тонн, отметив, что выпуск будет смещен на первую половину периода за счет более высокого содержания меди в сырье. Компания ожидает, что добыча в 2026-2027 финансовом году превысит текущий среднесрочный прогноз. В прошлом фингоду на месторождении было добыто 646 тысяч тонн меди.
На руднике Pampa Norte (Spence) добыча меди в первом полугодии текущего фингода снизилась на 10%, до 114 тысяч тонн, из-за планового сокращения катодного производства на фоне ухудшения качества сырья. Прогноз на 2025-2026 год сохранен без изменений - 230-250 тысяч тонн.
В подразделении Copper South Australia добыча выросла за полугодие на 2%, до 148 тысячи тонн, благодаря устойчивой операционной деятельности. Прогноз добычи на 2025-2026 год также остался без изменений - 310-340 тысяч тонн, с основным объемом добычи во второй половине периода.
Кроме того, на руднике Antamina добыча меди выросла в первом полугодии на 8%, до 72 тысячи тонн, а прогноз на 2025-2026 фингод был повышен до 140-150 тысяч тонн. Объем добычи на Carajás составил 4,7 тысячи тонн меди, при этом BHP ожидает завершить продажу этого актива в первом квартале 2026 календарного года.
ЕС в октябре 2025 года импортировал американской меди на рекордную сумму
8 января, 22:58
 
