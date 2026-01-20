Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Китай в 2025 году нарастил поставки меди и изделий из нее на американский рынок до максимальной за десять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Так, китайские компании в минувшем году экспортировали медь в США на 2,7 миллиарда долларов против 865,5 миллиона годом ранее. В результате сумма поставок из Пекина в Вашингтон увеличилась более чем втрое за год и достигла максимума с 2015 года. При этом в декабре Поднебесная ввезла медь в Штаты на 248,9 миллиона долларов, что почти в 5 раз превышает экспортный показатель за тот же месяц 2024 года и уже в 5,3 раза - 2023 года. Китай - крупный производитель меди, который наращивает поставки, несмотря на введение американским президентом Дональдом Трампом импортных пошлин. Так, по итогам 2025 года США стали крупнейшим рынком, куда КНР поставила медь и изделия из нее. А в общей медной экспортной корзине Поднебесной Штаты занимают долю в 14%.
18:05 20.01.2026
 
Китай нарастил экспорт меди на американский рынок до максимума

Китай в 2025 году нарастил поставки меди и изделий из нее в США до максимума за 10 лет

© fotolia.com / believeinme33Флаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Флаг Китая. Архивное фото
© fotolia.com / believeinme33
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Китай в 2025 году нарастил поставки меди и изделий из нее на американский рынок до максимальной за десять лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Так, китайские компании в минувшем году экспортировали медь в США на 2,7 миллиарда долларов против 865,5 миллиона годом ранее. В результате сумма поставок из Пекина в Вашингтон увеличилась более чем втрое за год и достигла максимума с 2015 года.
При этом в декабре Поднебесная ввезла медь в Штаты на 248,9 миллиона долларов, что почти в 5 раз превышает экспортный показатель за тот же месяц 2024 года и уже в 5,3 раза - 2023 года.
Китай - крупный производитель меди, который наращивает поставки, несмотря на введение американским президентом Дональдом Трампом импортных пошлин. Так, по итогам 2025 года США стали крупнейшим рынком, куда КНР поставила медь и изделия из нее. А в общей медной экспортной корзине Поднебесной Штаты занимают долю в 14%.
BHP улучшила прогноз по добыче меди
Вчера, 15:49
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаКИТАЙСШАПекинДональд Трампмедь
 
 
