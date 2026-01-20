https://1prime.ru/20260120/mikrozaymy-866727209.html
В России с марта изменятся правила выдачи микрозаймов
экономика
финансы
россия
банки
микрозаймы
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Для получения микрозаймов в России с 1 марта потребуется подтверждение личности по биометрии - такое нововведение сделает невозможным оформление микрокредита без ведома человека, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Святик. "С 1 марта для получения микрозайма в онлайне нужно будет подтвердить личность по биометрии. Это предусмотрено комплексом мер по борьбе с кибермошенничеством, разработанным правительством. Цель нововведения – сделать невозможным оформление микрозайма без ведома человека", - сказал Святик. Он привел в пример статистику Центробанка, согласно которой за первые девять месяцев прошлого года число жалоб на микрофинансовые организации выросло на 10% в годовом выражении. Зарегистрировать биометрию для оформления микрозайма можно заранее, через отделение уполномоченного банка или с помощью бесплатного сервиса выездной регистрации. Специалисты помогают записывать голос и делать фото - эти данные автоматически поступают в государственную биометрическую систему. Еще один способ регистрации - через приложение "Госуслуги Биометрия". Через него нужно отсканировать биометрический загранпаспорт, сделать селфи и записать голос. "Далее при оформлении микрозайма останется только посмотреть в камеру и назвать последовательность цифр, которые отобразятся на экране. При этом для оформления микрозайма в офлайне биометрия не потребуется, а для малых микрофинансовых организаций предусмотрена отсрочка – для них новая норма вступит в силу с 1 марта 2027 года", - добавил эксперт.
