В Минпромторге рассказали о интересе Индии к Ил-114-300 - 20.01.2026
В Минпромторге рассказали о интересе Индии к Ил-114-300
В Минпромторге рассказали о интересе Индии к Ил-114-300
2026-01-20T01:57+0300
2026-01-20T01:57+0300
бизнес
россия
рф
индия
франция
минпромторг
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Индийская сторона проявляет интерес не только к российскому SJ-100, но и к пассажирскому самолету Ил-114-300, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков. "Мы видим большой интерес к нашим машинам со стороны Индии не только к Superjet, но и к Ил-114. Он также будет участвовать в статической экспозиции в ближайшей выставке", — рассказал Абраменков. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных районах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур.
бизнес, россия, рф, индия, франция, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, ИНДИЯ, ФРАНЦИЯ, Минпромторг
01:57 20.01.2026
 
В Минпромторге рассказали о интересе Индии к Ил-114-300

Замглавы Минпромторга Абраменков: Индия проявляет интерес к Ил-114-300

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Индийская сторона проявляет интерес не только к российскому SJ-100, но и к пассажирскому самолету Ил-114-300, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.
"Мы видим большой интерес к нашим машинам со стороны Индии не только к Superjet, но и к Ил-114. Он также будет участвовать в статической экспозиции в ближайшей выставке", — рассказал Абраменков.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных районах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур.
 
