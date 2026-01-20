https://1prime.ru/20260120/minstroy-866711306.html
Минстрой рассказал о ценах на портландцемент
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Минимальная цена на портландцемент была зафиксирована в Москве, максимальная - в Петропавловске-Камчатском, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В Минстрое рассказали об организации мониторинга средних цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу, который наиболее широко используется при возведении объектов капитального строительства. "По данным мониторинга, минимальная цена на портландцемент зафиксирована в Москве, где строится наибольшее количество объектов в России, максимальная стоимость зафиксирована в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.
