Минстрой рассказал о ценах на портландцемент

Минстрой рассказал о ценах на портландцемент - 20.01.2026, ПРАЙМ

Минстрой рассказал о ценах на портландцемент

Минимальная цена на портландцемент была зафиксирована в Москве, максимальная - в Петропавловске-Камчатском, сообщили в министерстве строительства и... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T16:32+0300

2026-01-20T16:32+0300

2026-01-20T16:32+0300

экономика

бизнес

россия

москва

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83656/13/836561347_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fb333077f331b4f7d65fad78725e07ca.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Минимальная цена на портландцемент была зафиксирована в Москве, максимальная - в Петропавловске-Камчатском, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В Минстрое рассказали об организации мониторинга средних цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу, который наиболее широко используется при возведении объектов капитального строительства. "По данным мониторинга, минимальная цена на портландцемент зафиксирована в Москве, где строится наибольшее количество объектов в России, максимальная стоимость зафиксирована в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

москва

рф

2026

бизнес, россия, москва, рф