Минстрой рассказал о ценах на портландцемент - 20.01.2026
Минстрой рассказал о ценах на портландцемент
Минстрой рассказал о ценах на портландцемент
Минимальная цена на портландцемент была зафиксирована в Москве, максимальная - в Петропавловске-Камчатском, сообщили в министерстве строительства и... | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Минимальная цена на портландцемент была зафиксирована в Москве, максимальная - в Петропавловске-Камчатском, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В Минстрое рассказали об организации мониторинга средних цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу, который наиболее широко используется при возведении объектов капитального строительства. "По данным мониторинга, минимальная цена на портландцемент зафиксирована в Москве, где строится наибольшее количество объектов в России, максимальная стоимость зафиксирована в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.
16:32 20.01.2026
 
Минстрой рассказал о ценах на портландцемент

Минстрой: в Москве зафиксирована минимальная цена на портландцемент

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Минимальная цена на портландцемент была зафиксирована в Москве, максимальная - в Петропавловске-Камчатском, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
В Минстрое рассказали об организации мониторинга средних цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу, который наиболее широко используется при возведении объектов капитального строительства.
"По данным мониторинга, минимальная цена на портландцемент зафиксирована в Москве, где строится наибольшее количество объектов в России, максимальная стоимость зафиксирована в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.
В России планируют установить минимальную долю продаж цемента на бирже
Экономика
 
 
