https://1prime.ru/20260120/mintsifry-866720321.html

В России создадут группу по борьбе с незаконным использованием дипфейков

В России создадут группу по борьбе с незаконным использованием дипфейков - 20.01.2026, ПРАЙМ

В России создадут группу по борьбе с незаконным использованием дипфейков

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев приказал создать рабочую группу по вопросам противодействия противоправному использованию дипфейков, соответствующий приказ... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T19:49+0300

2026-01-20T19:49+0300

2026-01-20T19:49+0300

экономика

технологии

россия

рф

максут шадаев

минцифры

госдума

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059013_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_c4df3d0fd1078694030f0bebf6304ec7.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев приказал создать рабочую группу по вопросам противодействия противоправному использованию дипфейков, соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. "Приказываю: создать при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации межведомственную рабочую группу по вопросу противодействия противоправному использованию технологий типа "Дипфейк", - сказано в документе. Руководителем рабочей группы назначен замглавы Минцифры Александр Шойтов, а секретарем - врио директора департамента обеспечения кибербезопасности министерства Евгений Хасин. Также в состав вошли директор департамента Минцифры Екатерина Ларина, советник управления президента Марина Родимцева, первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, представители МИДа, Совета безопасности, генштаба ВС РФ, МВД, Минюста, Следственного комитета, Роскомнадзора, эксперты ФСБ. Задачей рабочей группы, уточняется в положении о межведомственной рабочей группе, является выработка предложений по противодействию противоправного использования дипфейков. В том числе - разработка технологической защиты информации, формирование нормативно-правового регулирования, разработка образовательных программ для подготовки профильных специалистов.

https://1prime.ru/20260109/sber-866322560.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, максут шадаев, минцифры, госдума, мид