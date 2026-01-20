Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России создадут группу по борьбе с незаконным использованием дипфейков - 20.01.2026, ПРАЙМ
В России создадут группу по борьбе с незаконным использованием дипфейков
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев приказал создать рабочую группу по вопросам противодействия противоправному использованию дипфейков, соответствующий приказ... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T19:49+0300
2026-01-20T19:49+0300
экономика
технологии
россия
рф
максут шадаев
минцифры
госдума
мид
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев приказал создать рабочую группу по вопросам противодействия противоправному использованию дипфейков, соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. "Приказываю: создать при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации межведомственную рабочую группу по вопросу противодействия противоправному использованию технологий типа "Дипфейк", - сказано в документе. Руководителем рабочей группы назначен замглавы Минцифры Александр Шойтов, а секретарем - врио директора департамента обеспечения кибербезопасности министерства Евгений Хасин. Также в состав вошли директор департамента Минцифры Екатерина Ларина, советник управления президента Марина Родимцева, первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, представители МИДа, Совета безопасности, генштаба ВС РФ, МВД, Минюста, Следственного комитета, Роскомнадзора, эксперты ФСБ. Задачей рабочей группы, уточняется в положении о межведомственной рабочей группе, является выработка предложений по противодействию противоправного использования дипфейков. В том числе - разработка технологической защиты информации, формирование нормативно-правового регулирования, разработка образовательных программ для подготовки профильных специалистов.
технологии, россия, рф, максут шадаев, минцифры, госдума, мид
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Максут Шадаев, Минцифры, Госдума, МИД
19:49 20.01.2026
 
В России создадут группу по борьбе с незаконным использованием дипфейков

Шадаев поручил создать рабочую группу по вопросам противодействия использованию дипфейков

© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота за компьютером
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев приказал создать рабочую группу по вопросам противодействия противоправному использованию дипфейков, соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
"Приказываю: создать при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации межведомственную рабочую группу по вопросу противодействия противоправному использованию технологий типа "Дипфейк", - сказано в документе.
Руководителем рабочей группы назначен замглавы Минцифры Александр Шойтов, а секретарем - врио директора департамента обеспечения кибербезопасности министерства Евгений Хасин. Также в состав вошли директор департамента Минцифры Екатерина Ларина, советник управления президента Марина Родимцева, первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, представители МИДа, Совета безопасности, генштаба ВС РФ, МВД, Минюста, Следственного комитета, Роскомнадзора, эксперты ФСБ.
Задачей рабочей группы, уточняется в положении о межведомственной рабочей группе, является выработка предложений по противодействию противоправного использования дипфейков. В том числе - разработка технологической защиты информации, формирование нормативно-правового регулирования, разработка образовательных программ для подготовки профильных специалистов.
Компьютер
"Сбер" предупредил россиян об угрозе дипфейков
9 января, 09:33
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФМаксут ШадаевМинцифрыГосдумаМИД
 
 
