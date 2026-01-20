Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
бизнес
россия
сергей миронов
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить состав потребительской корзины за счет продовольственных и непродовольственных товаров, включив туда покупку мобильных телефонов, ноутбуков и расходы на юридические услуги. Ранее Росстат обновил набор товаров потребительской корзины на 2026 год. Из списка исключили товары и услуги, которые утратили актуальность для широкого потребления, - стационарный телефон, услуги по замене элементов питания в наручных часах, дезинфицирующее средство, санитарно-гигиеническую маску, и добавили печень птицы, помаду, жидкие средства для стирки, компримированный природный газ, строительные блоки, курьерскую доставку. "В справедливой потребительской корзине нужно на треть увеличить нормативы потребления свежей рыбы, мяса, фруктов, овощей. Нужно учитывать расходы граждан на обеды на работе. А нормы потребления растительного масла, жиров, картофеля и хлебобулочных изделий сократить, потому что это питание нездоровое и в больших количествах вредно", - сообщил Миронов РИА Новости. По его мнению, также крайне важно расширить непродовольственную часть корзины, добавив расходы на юридические услуги, покупку книг, компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов. "Ведь устаревший стационарный телефон из корзины убрали, а обычный смартфон добавлять не стали", - уточнил политик. "Названия некоторых позиций упростили. Например, наименования одежды теперь приведены без детализации по типу ткани, а главное - в отдельную позицию для наблюдения выделен кефир. Почему раньше этого не было, сказать трудно. Но в целом появление кефира событие, прямо скажем, важное и эпохальное", – сказал Миронов. Кроме того, лидер партии предложил к потребительской корзине привязать величину прожиточного минимума и установить ее на уровне 60 тысяч рублей.
бизнес, россия, сергей миронов
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Сергей Миронов
01:21 20.01.2026
 
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить состав потребительской корзины за счет продовольственных и непродовольственных товаров, включив туда покупку мобильных телефонов, ноутбуков и расходы на юридические услуги.
Ранее Росстат обновил набор товаров потребительской корзины на 2026 год. Из списка исключили товары и услуги, которые утратили актуальность для широкого потребления, - стационарный телефон, услуги по замене элементов питания в наручных часах, дезинфицирующее средство, санитарно-гигиеническую маску, и добавили печень птицы, помаду, жидкие средства для стирки, компримированный природный газ, строительные блоки, курьерскую доставку.
"В справедливой потребительской корзине нужно на треть увеличить нормативы потребления свежей рыбы, мяса, фруктов, овощей. Нужно учитывать расходы граждан на обеды на работе. А нормы потребления растительного масла, жиров, картофеля и хлебобулочных изделий сократить, потому что это питание нездоровое и в больших количествах вредно", - сообщил Миронов РИА Новости.
По его мнению, также крайне важно расширить непродовольственную часть корзины, добавив расходы на юридические услуги, покупку книг, компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов. "Ведь устаревший стационарный телефон из корзины убрали, а обычный смартфон добавлять не стали", - уточнил политик.
"Названия некоторых позиций упростили. Например, наименования одежды теперь приведены без детализации по типу ткани, а главное - в отдельную позицию для наблюдения выделен кефир. Почему раньше этого не было, сказать трудно. Но в целом появление кефира событие, прямо скажем, важное и эпохальное", – сказал Миронов.
Кроме того, лидер партии предложил к потребительской корзине привязать величину прожиточного минимума и установить ее на уровне 60 тысяч рублей.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСергей Миронов
 
 
