Доля дружественных стран в товарообороте России достигла рекорда

2026-01-20T13:46+0300

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Доля дружественных стран в товарообороте РФ достигла исторического максимума в 86%, особенный рост - в торговле с Китаем, Белоруссией, Индией, Казахстаном, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Уже в 2025 году уже был превышен ориентир по поставкам в дружественные страны - здесь можно говорить о новом историческом рекорде 86%. Существенный прирост продемонстрировали Китай, Белоруссия, Индия и Казахстан", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

