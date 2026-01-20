https://1prime.ru/20260120/mishustin-866702552.html
Доля дружественных стран в товарообороте России достигла рекорда
экономика
россия
китай
белоруссия
индия
михаил мишустин
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Доля дружественных стран в товарообороте РФ достигла исторического максимума в 86%, особенный рост - в торговле с Китаем, Белоруссией, Индией, Казахстаном, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Уже в 2025 году уже был превышен ориентир по поставкам в дружественные страны - здесь можно говорить о новом историческом рекорде 86%. Существенный прирост продемонстрировали Китай, Белоруссия, Индия и Казахстан", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
