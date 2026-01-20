Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля дружественных стран в товарообороте России достигла рекорда - 20.01.2026
Доля дружественных стран в товарообороте России достигла рекорда
Доля дружественных стран в товарообороте России достигла рекорда - 20.01.2026, ПРАЙМ
Доля дружественных стран в товарообороте России достигла рекорда
Доля дружественных стран в товарообороте РФ достигла исторического максимума в 86%, особенный рост - в торговле с Китаем, Белоруссией, Индией, Казахстаном,... | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Доля дружественных стран в товарообороте РФ достигла исторического максимума в 86%, особенный рост - в торговле с Китаем, Белоруссией, Индией, Казахстаном, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Уже в 2025 году уже был превышен ориентир по поставкам в дружественные страны - здесь можно говорить о новом историческом рекорде 86%. Существенный прирост продемонстрировали Китай, Белоруссия, Индия и Казахстан", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
13:46 20.01.2026
 
Доля дружественных стран в товарообороте России достигла рекорда

Мишустин: доля дружественных стран в товарообороте России достигла 86%

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Доля дружественных стран в товарообороте РФ достигла исторического максимума в 86%, особенный рост - в торговле с Китаем, Белоруссией, Индией, Казахстаном, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Уже в 2025 году уже был превышен ориентир по поставкам в дружественные страны - здесь можно говорить о новом историческом рекорде 86%. Существенный прирост продемонстрировали Китай, Белоруссия, Индия и Казахстан", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
Экономика
 
 
