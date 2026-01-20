https://1prime.ru/20260120/mishustin-866702838.html
Мишустин назвал приоритетную задачу России по экспорту
2026-01-20T13:54+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Приоритетная задача России - увеличить несырьевой экспорт на 67% к 2030 году, в значительной мере это будет решаться за счет наращивания поставок промпродукции и товаров агропромышленного комплекса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Наша приоритетная задача - увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 67% к 2030 году. В значительной мере - за счет расширения поставок промышленной продукции, а также товаров АПК", - сказал он в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
"Наша приоритетная задача - увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 67% к 2030 году. В значительной мере - за счет расширения поставок промышленной продукции, а также товаров АПК", - сказал он в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
