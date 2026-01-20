https://1prime.ru/20260120/mishustin-866702838.html

Мишустин назвал приоритетную задачу России по экспорту

2026-01-20T13:54+0300

экономика

россия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859593583_0:220:2859:1828_1920x0_80_0_0_fc73d3ee29f984455962714e128fce54.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Приоритетная задача России - увеличить несырьевой экспорт на 67% к 2030 году, в значительной мере это будет решаться за счет наращивания поставок промпродукции и товаров агропромышленного комплекса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Наша приоритетная задача - увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 67% к 2030 году. В значительной мере - за счет расширения поставок промышленной продукции, а также товаров АПК", - сказал он в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

https://1prime.ru/20260120/eksport--866696710.html

россия, михаил мишустин