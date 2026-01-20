https://1prime.ru/20260120/mishustin-866702976.html

Мишустин отметил рост въездного турпотока в Россию

Мишустин отметил рост въездного турпотока в Россию

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года вырос на 12%, говорится в справочных материалах к стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности, которую провел во вторник глава правительства РФ Михаил Мишустин."Цель в туризме – нарастить въездной турпоток до 16 миллионов человек к 2030 году в соответствии с поставленной президентом задачей. Страны-партнеры отбираются на основе анализа потенциала их выездного туризма и среднего чека. Работа ведется по траектории достижения цели, о чем свидетельствует прирост потока на 12% в прошлом году", - говорится в материалах.Там также отмечается, что основной ожидаемый прирост связан с туристами из Китая, Индии, государств Персидского залива и Юго-Восточной Азии.Среди ключевых мероприятий по увеличению турпотока в материалах названы визовая либерализация, развитие транспортной связности и продвижение турпродукта. "В рамках визовой политики в прошлом году отменены визы с Китаем, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией, ведутся переговоры о безвизовом режиме с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом", - указано в документе.В отношении сферы авиасообщения отмечается, что Россия в прошлом году запустила прямое сообщение с Саудовской Аравией и Филиппинами, были расширены рейсы во Вьетнам. "Всего в общей сложности открыто более 40 направлений, при этом значительный потенциал сохраняется в развитии связей с Индией", - отмечается в материалах.Указывается, что в части продвижения бренда России на внешних рынках соответствующие презентации уже состоялись на выставках в Китае, Индии, Саудовской Аравии и Катаре."Формирование качественного турпродукта требует активного вовлечения российских регионов, над чем ведется текущая работа. Смежные задачи, такие как расширение возможностей для платежей туристов и развитие логистики, решаются в кооперации с партнерствами по финансам, транспорту и логистике", - заключается в документе.

