Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин отметил рост въездного турпотока в Россию - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/mishustin-866702976.html
Мишустин отметил рост въездного турпотока в Россию
Мишустин отметил рост въездного турпотока в Россию - 20.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил рост въездного турпотока в Россию
Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года вырос на 12%, говорится в справочных материалах к стратегической сессии о развитии внешнеэкономической... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T14:00+0300
2026-01-20T15:00+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
рф
китай
индия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865769786_0:260:3179:2048_1920x0_80_0_0_4b4d7e935612d5a96b6ee134a2bbd4b3.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года вырос на 12%, говорится в справочных материалах к стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности, которую провел во вторник глава правительства РФ Михаил Мишустин."Цель в туризме – нарастить въездной турпоток до 16 миллионов человек к 2030 году в соответствии с поставленной президентом задачей. Страны-партнеры отбираются на основе анализа потенциала их выездного туризма и среднего чека. Работа ведется по траектории достижения цели, о чем свидетельствует прирост потока на 12% в прошлом году", - говорится в материалах.Там также отмечается, что основной ожидаемый прирост связан с туристами из Китая, Индии, государств Персидского залива и Юго-Восточной Азии.Среди ключевых мероприятий по увеличению турпотока в материалах названы визовая либерализация, развитие транспортной связности и продвижение турпродукта. "В рамках визовой политики в прошлом году отменены визы с Китаем, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией, ведутся переговоры о безвизовом режиме с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом", - указано в документе.В отношении сферы авиасообщения отмечается, что Россия в прошлом году запустила прямое сообщение с Саудовской Аравией и Филиппинами, были расширены рейсы во Вьетнам. "Всего в общей сложности открыто более 40 направлений, при этом значительный потенциал сохраняется в развитии связей с Индией", - отмечается в материалах.Указывается, что в части продвижения бренда России на внешних рынках соответствующие презентации уже состоялись на выставках в Китае, Индии, Саудовской Аравии и Катаре."Формирование качественного турпродукта требует активного вовлечения российских регионов, над чем ведется текущая работа. Смежные задачи, такие как расширение возможностей для платежей туристов и развитие логистики, решаются в кооперации с партнерствами по финансам, транспорту и логистике", - заключается в документе.
https://1prime.ru/20260104/abkhaziya-866204964.html
рф
китай
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865769786_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_d7e9a93e3d13073fb705d543e7c26535.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, рф, китай, индия, михаил мишустин
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, ИНДИЯ, Михаил Мишустин
14:00 20.01.2026 (обновлено: 15:00 20.01.2026)
 
Мишустин отметил рост въездного турпотока в Россию

Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года вырос на 12%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года вырос на 12%, говорится в справочных материалах к стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности, которую провел во вторник глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Цель в туризме – нарастить въездной турпоток до 16 миллионов человек к 2030 году в соответствии с поставленной президентом задачей. Страны-партнеры отбираются на основе анализа потенциала их выездного туризма и среднего чека. Работа ведется по траектории достижения цели, о чем свидетельствует прирост потока на 12% в прошлом году", - говорится в материалах.
Там также отмечается, что основной ожидаемый прирост связан с туристами из Китая, Индии, государств Персидского залива и Юго-Восточной Азии.
Среди ключевых мероприятий по увеличению турпотока в материалах названы визовая либерализация, развитие транспортной связности и продвижение турпродукта. "В рамках визовой политики в прошлом году отменены визы с Китаем, Саудовской Аравией, Оманом и Иорданией, ведутся переговоры о безвизовом режиме с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом, а также о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом", - указано в документе.
В отношении сферы авиасообщения отмечается, что Россия в прошлом году запустила прямое сообщение с Саудовской Аравией и Филиппинами, были расширены рейсы во Вьетнам. "Всего в общей сложности открыто более 40 направлений, при этом значительный потенциал сохраняется в развитии связей с Индией", - отмечается в материалах.
Указывается, что в части продвижения бренда России на внешних рынках соответствующие презентации уже состоялись на выставках в Китае, Индии, Саудовской Аравии и Катаре.
"Формирование качественного турпродукта требует активного вовлечения российских регионов, над чем ведется текущая работа. Смежные задачи, такие как расширение возможностей для платежей туристов и развитие логистики, решаются в кооперации с партнерствами по финансам, транспорту и логистике", - заключается в документе.
Туристы на озере - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
Абхазия выразила надежду на устойчивый рост турпотока из России в 2026 году
4 января, 14:37
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯРФКИТАЙИНДИЯМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала