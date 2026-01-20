Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о снижении зависимости от недружественных портов
Мишустин рассказал о снижении зависимости от недружественных портов
Российские компании снизят зависимость от недружественных портов в международной торговле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической... | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российские компании снизят зависимость от недружественных портов в международной торговле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности. "Идёт строительство логистических центров, портовой инфраструктуры, а также промышленных площадок. В перспективе компании смогут размещать свои производства на ключевых точках вдоль этих маршрутов, расширить число потенциальных покупателей, снизить зависимость от тех перевалочных пунктов, которые подконтрольны недружественным государствам, и, соответственно, сократить риски и расходы бизнеса", - рассказал Мишустин. Премьер-министр добавил, что с начала 2025 года правительство России ведёт работу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". "Он, в частности, предполагает встраивание российских поставок в глобальные транспортные коридоры по направлению Африки и Латинской Америки. С подключением к ним также наших балтийских, азово-черноморских и тихоокеанских портов", - отметил Мишустин. По словам премьера, благодаря этим усилиям по итогам 10 месяцев 2025 года России удалось добиться значительного увеличения несырьевого неэнергетического экспорта - почти на 10%. Во многом это произошло за счёт промышленной продукции. "Основным источником роста стали машиностроение и химическая индустрия, а также металлургия", - отметил Мишустин.
14:08 20.01.2026
 
Мишустин рассказал о снижении зависимости от недружественных портов

Мишустин: российские компании снизят зависимость от недружественных портов

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российские компании снизят зависимость от недружественных портов в международной торговле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
"Идёт строительство логистических центров, портовой инфраструктуры, а также промышленных площадок. В перспективе компании смогут размещать свои производства на ключевых точках вдоль этих маршрутов, расширить число потенциальных покупателей, снизить зависимость от тех перевалочных пунктов, которые подконтрольны недружественным государствам, и, соответственно, сократить риски и расходы бизнеса", - рассказал Мишустин.
Премьер-министр добавил, что с начала 2025 года правительство России ведёт работу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". "Он, в частности, предполагает встраивание российских поставок в глобальные транспортные коридоры по направлению Африки и Латинской Америки. С подключением к ним также наших балтийских, азово-черноморских и тихоокеанских портов", - отметил Мишустин.
По словам премьера, благодаря этим усилиям по итогам 10 месяцев 2025 года России удалось добиться значительного увеличения несырьевого неэнергетического экспорта - почти на 10%. Во многом это произошло за счёт промышленной продукции. "Основным источником роста стали машиностроение и химическая индустрия, а также металлургия", - отметил Мишустин.
Мишустин назвал приоритетную задачу России по экспорту
