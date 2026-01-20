https://1prime.ru/20260120/mishustin-866703271.html
Мишустин рассказал о снижении зависимости от недружественных портов
Мишустин рассказал о снижении зависимости от недружественных портов - 20.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о снижении зависимости от недружественных портов
Российские компании снизят зависимость от недружественных портов в международной торговле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T14:08+0300
2026-01-20T14:08+0300
2026-01-20T14:08+0300
экономика
бизнес
россия
рф
африка
латинская америка
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российские компании снизят зависимость от недружественных портов в международной торговле, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности. "Идёт строительство логистических центров, портовой инфраструктуры, а также промышленных площадок. В перспективе компании смогут размещать свои производства на ключевых точках вдоль этих маршрутов, расширить число потенциальных покупателей, снизить зависимость от тех перевалочных пунктов, которые подконтрольны недружественным государствам, и, соответственно, сократить риски и расходы бизнеса", - рассказал Мишустин. Премьер-министр добавил, что с начала 2025 года правительство России ведёт работу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". "Он, в частности, предполагает встраивание российских поставок в глобальные транспортные коридоры по направлению Африки и Латинской Америки. С подключением к ним также наших балтийских, азово-черноморских и тихоокеанских портов", - отметил Мишустин. По словам премьера, благодаря этим усилиям по итогам 10 месяцев 2025 года России удалось добиться значительного увеличения несырьевого неэнергетического экспорта - почти на 10%. Во многом это произошло за счёт промышленной продукции. "Основным источником роста стали машиностроение и химическая индустрия, а также металлургия", - отметил Мишустин.
https://1prime.ru/20260120/mishustin-866702838.html
рф
африка
латинская америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, африка, латинская америка, михаил мишустин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, АФРИКА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о снижении зависимости от недружественных портов
Мишустин: российские компании снизят зависимость от недружественных портов