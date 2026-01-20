Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.01.2026 Мишустин рассказал о росте экспорта мяса и молока из России
Мишустин рассказал о росте экспорта мяса и молока из России
экономика
россия
финансы
михаил мишустин
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия существенно расширила сбыт на внешних рынках кондитерской, мясной, молочной и другой продукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Еще одно очень важное направление – это продукция агропрома. Во многом укрепление ее потенциала определит дальнейшее развитие отрасли. ... Существенно расширился сбыт на внешних рынках отечественной кондитерской, мясной, молочной и другой продукции", - сказал он в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности. По его словам, уже сейчас увеличение поставок товаров более высокого передела способствовало росту на четверть средней стоимости тонны экспорта.
россия, финансы, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин
14:11 20.01.2026
 
© РИА Новости . Антон ВергунЛиния производства молочной продукции
Линия производства молочной продукции. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Вергун
Говядина - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2026
Аргентинские производители мяса приветствуют соглашение ЕС с Меркосур
17 января, 21:07
 
