Мишустин рассказал о росте экспорта мяса и молока из России
Мишустин рассказал о росте экспорта мяса и молока из России - 20.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о росте экспорта мяса и молока из России
Россия существенно расширила сбыт на внешних рынках кондитерской, мясной, молочной и другой продукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия существенно расширила сбыт на внешних рынках кондитерской, мясной, молочной и другой продукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Еще одно очень важное направление – это продукция агропрома. Во многом укрепление ее потенциала определит дальнейшее развитие отрасли. ... Существенно расширился сбыт на внешних рынках отечественной кондитерской, мясной, молочной и другой продукции", - сказал он в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности. По его словам, уже сейчас увеличение поставок товаров более высокого передела способствовало росту на четверть средней стоимости тонны экспорта.
