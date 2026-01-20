Мишустин рассказал о росте экспорта мяса и молока из России

https://1prime.ru/20260120/mishustin-866703422.html







Россия существенно расширила сбыт на внешних рынках кондитерской, мясной, молочной и другой продукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. | 20.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия существенно расширила сбыт на внешних рынках кондитерской, мясной, молочной и другой продукции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Еще одно очень важное направление – это продукция агропрома. Во многом укрепление ее потенциала определит дальнейшее развитие отрасли. ... Существенно расширился сбыт на внешних рынках отечественной кондитерской, мясной, молочной и другой продукции", - сказал он в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности. По его словам, уже сейчас увеличение поставок товаров более высокого передела способствовало росту на четверть средней стоимости тонны экспорта.

