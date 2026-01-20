Доля стран G7 в мировой экономике сокращается, заявил Мишустин

https://1prime.ru/20260120/mishustin-866703558.html

Доля стран "Большой семерки" в мировой экономике сокращается, в то время как вклад БРИКС, наоборот, увеличивается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T14:14+0300

экономика

россия

мировая экономика

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/72/841387233_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_50321f394bb48102767f05d2b0906305.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Доля стран "Большой семерки" в мировой экономике сокращается, в то время как вклад БРИКС, наоборот, увеличивается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Продолжает меняться и вес разных стран в мировой экономике. Вклад Глобального Юга и Востока, прежде всего государств БРИКС, растет, тогда как доля "Большой семерки" сокращается", - заявил Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности. Он также добавил, что в этих условиях кабмин РФ корректирует инструменты экономической поддержки для достижения национальных целей, которые были определены президентом, стимулирует развитие экономики предложения.

рф

2026

россия, мировая экономика, рф, михаил мишустин