https://1prime.ru/20260120/mishustin-866703558.html
Доля стран G7 в мировой экономике сокращается, заявил Мишустин
Доля стран G7 в мировой экономике сокращается, заявил Мишустин - 20.01.2026, ПРАЙМ
Доля стран G7 в мировой экономике сокращается, заявил Мишустин
Доля стран "Большой семерки" в мировой экономике сокращается, в то время как вклад БРИКС, наоборот, увеличивается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T14:14+0300
2026-01-20T14:14+0300
2026-01-20T14:14+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/72/841387233_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_50321f394bb48102767f05d2b0906305.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Доля стран "Большой семерки" в мировой экономике сокращается, в то время как вклад БРИКС, наоборот, увеличивается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Продолжает меняться и вес разных стран в мировой экономике. Вклад Глобального Юга и Востока, прежде всего государств БРИКС, растет, тогда как доля "Большой семерки" сокращается", - заявил Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности. Он также добавил, что в этих условиях кабмин РФ корректирует инструменты экономической поддержки для достижения национальных целей, которые были определены президентом, стимулирует развитие экономики предложения.
https://1prime.ru/20260108/makron-866309116.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/72/841387233_0:0:2124:1593_1920x0_80_0_0_4be02c4cabff0835f21a41d0f76ab67c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Михаил Мишустин
Доля стран G7 в мировой экономике сокращается, заявил Мишустин
Мишустин: доля стран Большой семерки в мировой экономике сокращается