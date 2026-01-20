Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля стран G7 в мировой экономике сокращается, заявил Мишустин
Доля стран G7 в мировой экономике сокращается, заявил Мишустин - 20.01.2026, ПРАЙМ
Доля стран G7 в мировой экономике сокращается, заявил Мишустин
Доля стран "Большой семерки" в мировой экономике сокращается, в то время как вклад БРИКС, наоборот, увеличивается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Доля стран "Большой семерки" в мировой экономике сокращается, в то время как вклад БРИКС, наоборот, увеличивается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Продолжает меняться и вес разных стран в мировой экономике. Вклад Глобального Юга и Востока, прежде всего государств БРИКС, растет, тогда как доля "Большой семерки" сокращается", - заявил Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности. Он также добавил, что в этих условиях кабмин РФ корректирует инструменты экономической поддержки для достижения национальных целей, которые были определены президентом, стимулирует развитие экономики предложения.
россия, мировая экономика, рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Михаил Мишустин
14:14 20.01.2026
 
Доля стран G7 в мировой экономике сокращается, заявил Мишустин

Мишустин: доля стран Большой семерки в мировой экономике сокращается

© Unsplash/Omid ArminДеньги
Деньги
Деньги. Архивное фото
© Unsplash/Omid Armin
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Доля стран "Большой семерки" в мировой экономике сокращается, в то время как вклад БРИКС, наоборот, увеличивается, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Продолжает меняться и вес разных стран в мировой экономике. Вклад Глобального Юга и Востока, прежде всего государств БРИКС, растет, тогда как доля "Большой семерки" сокращается", - заявил Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
Он также добавил, что в этих условиях кабмин РФ корректирует инструменты экономической поддержки для достижения национальных целей, которые были определены президентом, стимулирует развитие экономики предложения.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Макрон призвал не противопоставлять БРИКС и G7
8 января, 19:59
 
