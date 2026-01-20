Мишустин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах

https://1prime.ru/20260120/mishustin-866704905.html
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия продолжает активно развивать двустороннюю торговлю с использованием рубля и национальных валют стран-контрагентов: за январь-октябрь их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85%, что больше поставленной ранее цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Продолжается переход торговли на расчёты в национальных валютах. За 10 месяцев их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85%. Здесь также опережаем поставленную ранее цель в 70%. И на рубли приходится свыше половины расчётных операций", - сказал он в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности. Важность перехода на расчеты в нацвалютах неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин. В начале декабря он отмечал, что их использование позволяет обеспечить устойчивость финансовых операций вне зависимости от внешней конъюнктуры.
