Мишустин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах

Мишустин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах

2026-01-20T14:27+0300

экономика

россия

рф

михаил мишустин

владимир путин

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия продолжает активно развивать двустороннюю торговлю с использованием рубля и национальных валют стран-контрагентов: за январь-октябрь их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85%, что больше поставленной ранее цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Продолжается переход торговли на расчёты в национальных валютах. За 10 месяцев их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85%. Здесь также опережаем поставленную ранее цель в 70%. И на рубли приходится свыше половины расчётных операций", - сказал он в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности. Важность перехода на расчеты в нацвалютах неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин. В начале декабря он отмечал, что их использование позволяет обеспечить устойчивость финансовых операций вне зависимости от внешней конъюнктуры.

