Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/mishustin-866704905.html
Мишустин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах
Мишустин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах - 20.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах
Россия продолжает активно развивать двустороннюю торговлю с использованием рубля и национальных валют стран-контрагентов: за январь-октябрь их доля в... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T14:27+0300
2026-01-20T14:27+0300
экономика
россия
рф
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/86/833318605_0:48:3077:1779_1920x0_80_0_0_bc95011475b722b05474d5dc7314a5d4.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия продолжает активно развивать двустороннюю торговлю с использованием рубля и национальных валют стран-контрагентов: за январь-октябрь их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85%, что больше поставленной ранее цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Продолжается переход торговли на расчёты в национальных валютах. За 10 месяцев их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85%. Здесь также опережаем поставленную ранее цель в 70%. И на рубли приходится свыше половины расчётных операций", - сказал он в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности. Важность перехода на расчеты в нацвалютах неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин. В начале декабря он отмечал, что их использование позволяет обеспечить устойчивость финансовых операций вне зависимости от внешней конъюнктуры.
https://1prime.ru/20260119/dollar-866585523.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/86/833318605_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_5d9164f6cc5b10279ef86c31e55af2f8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
14:27 20.01.2026
 
Мишустин рассказал о переходе на расчеты в нацвалютах

Мишустин: доля рубля в товарообороте с государствами-контрагентами достигла 85%

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей
Монета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Монета номиналом 1 рубль и банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия продолжает активно развивать двустороннюю торговлю с использованием рубля и национальных валют стран-контрагентов: за январь-октябрь их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85%, что больше поставленной ранее цели, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Продолжается переход торговли на расчёты в национальных валютах. За 10 месяцев их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85%. Здесь также опережаем поставленную ранее цель в 70%. И на рубли приходится свыше половины расчётных операций", - сказал он в ходе стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.
Важность перехода на расчеты в нацвалютах неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин. В начале декабря он отмечал, что их использование позволяет обеспечить устойчивость финансовых операций вне зависимости от внешней конъюнктуры.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
"Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
Вчера, 07:07
 
ЭкономикаРОССИЯРФМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала