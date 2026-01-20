Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-20T14:56+0300
2026-01-20T14:56+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия в рамках развития внешнеторговой деятельности планирует наращивать несырьевой неэнергетический экспорт в Китай, говорится в справочных материалах к стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности, которую провел во вторник глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Цели (торгово-экономического - ред.) партнерства будут различаться в зависимости от страны. С одними странами, как с Индией, – это балансировка торговли. С другими, как с Китаем, – наращивание несырьевого неэнергетического экспорта", - говорится в документе. Как отметил Мишустин на стратегической сессии, Россия намерена к 2030 году нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на 67%, прежде всего за счет увеличения поставок промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса. При этом на дружественные страны должно приходиться не менее 80% общего объема экспорта. Премьер также отметил, что по итогам 10 месяцев 2025 года несырьевой неэнергетический экспорт России вырос почти на 10%. Основным источником роста стали машиностроение и химическая индустрия, а также металлургия.
14:56 20.01.2026
 
Россия планирует наращивать несырьевой экспорт в Китай

Россия планирует наращивать несырьевой неэнергетический экспорт в Китай

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия в рамках развития внешнеторговой деятельности планирует наращивать несырьевой неэнергетический экспорт в Китай, говорится в справочных материалах к стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности, которую провел во вторник глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Цели (торгово-экономического - ред.) партнерства будут различаться в зависимости от страны. С одними странами, как с Индией, – это балансировка торговли. С другими, как с Китаем, – наращивание несырьевого неэнергетического экспорта", - говорится в документе.
Как отметил Мишустин на стратегической сессии, Россия намерена к 2030 году нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на 67%, прежде всего за счет увеличения поставок промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса. При этом на дружественные страны должно приходиться не менее 80% общего объема экспорта.
Премьер также отметил, что по итогам 10 месяцев 2025 года несырьевой неэнергетический экспорт России вырос почти на 10%. Основным источником роста стали машиностроение и химическая индустрия, а также металлургия.
Мишустин назвал приоритетную задачу России по экспорту
Заголовок открываемого материала