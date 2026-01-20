https://1prime.ru/20260120/mishustin-866707479.html

Россия планирует наращивать несырьевой экспорт в Китай

Россия планирует наращивать несырьевой экспорт в Китай - 20.01.2026, ПРАЙМ

Россия планирует наращивать несырьевой экспорт в Китай

Россия в рамках развития внешнеторговой деятельности планирует наращивать несырьевой неэнергетический экспорт в Китай, говорится в справочных материалах к... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T14:56+0300

2026-01-20T14:56+0300

2026-01-20T14:56+0300

россия

китай

рф

индия

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия в рамках развития внешнеторговой деятельности планирует наращивать несырьевой неэнергетический экспорт в Китай, говорится в справочных материалах к стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности, которую провел во вторник глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Цели (торгово-экономического - ред.) партнерства будут различаться в зависимости от страны. С одними странами, как с Индией, – это балансировка торговли. С другими, как с Китаем, – наращивание несырьевого неэнергетического экспорта", - говорится в документе. Как отметил Мишустин на стратегической сессии, Россия намерена к 2030 году нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на 67%, прежде всего за счет увеличения поставок промышленной продукции и товаров агропромышленного комплекса. При этом на дружественные страны должно приходиться не менее 80% общего объема экспорта. Премьер также отметил, что по итогам 10 месяцев 2025 года несырьевой неэнергетический экспорт России вырос почти на 10%. Основным источником роста стали машиностроение и химическая индустрия, а также металлургия.

https://1prime.ru/20260120/mishustin-866702838.html

китай

рф

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, индия, михаил мишустин