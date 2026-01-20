Российский рынок акций закрылся снижением на 0,44%

https://1prime.ru/20260120/mosbirzha-866718463.html
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника снизился на 0,44%, следует из данных Московской биржи. | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника снизился на 0,44%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,44% - до 2 738,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,42%, до 1 132,48 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,53%, до 1 108,33 пункта.
2026
