02:45 20.01.2026
 
Мошенники придумали новую схему обмана

Мошенники придумали новую схему обмана, убеждая граждан провести налоговую проверку

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Мошенники придумали новую схему обмана, по которой убеждают граждан в необходимости провести камеральную налоговую проверку доходов, выяснило РИА Новости.
В частности, именно под таким предлогом злоумышленники позвонили корреспонденту РИА Новости и сообщили, что у него есть доходы, которые ранее не декларировались, а это обозначает уклонение от уплаты налогов. В связи с этим мошенники заявили о необходимости провести камеральную налоговую проверку.
Для убедительности злоумышленники сообщили настоящий адрес инспекции налоговой службы, а также данные якобы сотрудника специализированного отдела, который должен был заняться проверкой и прислать документы.
Далее злоумышленники сообщили, что предоставляется возможность провести камеральную проверку, чтобы указать статус доходов и переводов. Кроме того, они всеми силами не дают прервать разговор, убеждая жертву действовать немедленно, чтобы не столкнуться со штрафами и арестами счетов.
 
Заголовок открываемого материала