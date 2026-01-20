https://1prime.ru/20260120/mvd--866691263.html

В МВД рассказали, как обезопасить учетную запись на "Госуслугах"

В МВД рассказали, как обезопасить учетную запись на "Госуслугах"

технологии

общество

россия

мвд

МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Для дополнительной защиты учетной записи на "Госуслугах" можно использовать функцию "Доверенного контакта", которая значительно снижает риски неправомерного доступа к аккаунту, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Если вы хотите дополнительно обезопасить учётную запись пожилого родственника или не уверены, что сможете всегда распознать уловку мошенников, используйте эту простую функцию, которая значительно снижает риски неправомерного доступа к учетной записи", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что такая функция может понадобиться в ситуации, когда требуется восстановить пароль - смс-код для подтверждения придёт на номер доверенного лица. При этом, как отмечают правоохранители, человек не получает доступа к личному кабинету пользователя и не может ничего делать от его имени. В МВД добавили, чтобы подключить данную функцию необходимо зайти в личный кабинет, выбрать близкого человека с подтверждённой учётной записью "Госуслуг" и указать его паспортные данные и номер телефона, использованный для регистрации аккаунта.

