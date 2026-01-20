https://1prime.ru/20260120/norvegiya-866692722.html
В Норвегии военные отправили гражданам предупреждения из-за России
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Норвежские военные предупреждают своих сограждан о возможной реквизиции собственности, если начнется конфликт с Россией, сообщает The Telegraph."Норвегия отправила тысячи писем своим гражданам, предупредив их о том, что военные могут изъять их дома или транспорт, если начнется война с Россией", — говорится в публикации.В статье отмечается, что такие меры предпринимаются на фоне повышенного стратегического значения арктического региона для многих стран.В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных рубежей. Военный альянс расширяет свои действия, называя это сдерживанием предполагаемой "агрессии" со стороны Москвы.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на другие страны. По его словам, западные лидеры часто нагнетают страх перед фиктивной угрозой, чтобы отвлечь внимание общественности от внутренних проблем.
