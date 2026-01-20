https://1prime.ru/20260120/opros-866684812.html

Опрос показал, как россияне возвращаются к работе после праздников

Опрос показал, как россияне возвращаются к работе после праздников - 20.01.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, как россияне возвращаются к работе после праздников

Почти четверть россиян спокойно возвращаются к делам после новогодних праздников, в то время как 16% граждан тяжело дается возвращение к работе, говорится в... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T00:33+0300

2026-01-20T00:33+0300

2026-01-20T00:57+0300

общество

бизнес

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866684812.jpg?1768859823

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Почти четверть россиян спокойно возвращаются к делам после новогодних праздников, в то время как 16% граждан тяжело дается возвращение к работе, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Двадцать три процента опрошенных признались, что возвращаются к делам спокойно, понимая, что требуется время "на раскачку". Еще 22% почти не чувствуют разницы между большими каникулами и обычными выходными, а 17% и вовсе выходят на работу с интересом. При этом для 22% адаптация все же занимает пару дней, а 16% ощущают резкий контраст и признаются, что возвращение дается очень тяжело", - говорится в исследовании. Аналитики выяснили, что 32% респондентов считают, что войти в рабочий ритм лучше всего помогает четкий план и расставленные приоритеты, а 30% делают ставку на небольшую нагрузку и простые задачи в первые дни. Ритуалы, такие как кофе, прогулки, ранний сон, поддерживают пятая часть опрошенных. Еще 18% честно признаются, что никакие инструменты не работают и остается только переждать этот период. Согласно исследованию, 35% респондентов входят в рабочий ритм, начиная с медленного погружения – разбора почты и чатов. Почти столько же, 34%, вынуждены сразу включаться в график с встречами и срочными задачами, 17% предпочитают начать с наведения порядка на рабочем месте, 9% откладывают старт из-за прокрастинации, а 5% сталкиваются с ощущением паники из-за накопившихся дел. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 12 по 16 января 2026 года, охват составил 2503 интернет-пользователя.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес