Опрос показал, как россияне возвращаются к работе после праздников
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Почти четверть россиян спокойно возвращаются к делам после новогодних праздников, в то время как 16% граждан тяжело дается возвращение к работе, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Двадцать три процента опрошенных признались, что возвращаются к делам спокойно, понимая, что требуется время "на раскачку". Еще 22% почти не чувствуют разницы между большими каникулами и обычными выходными, а 17% и вовсе выходят на работу с интересом. При этом для 22% адаптация все же занимает пару дней, а 16% ощущают резкий контраст и признаются, что возвращение дается очень тяжело", - говорится в исследовании. Аналитики выяснили, что 32% респондентов считают, что войти в рабочий ритм лучше всего помогает четкий план и расставленные приоритеты, а 30% делают ставку на небольшую нагрузку и простые задачи в первые дни. Ритуалы, такие как кофе, прогулки, ранний сон, поддерживают пятая часть опрошенных. Еще 18% честно признаются, что никакие инструменты не работают и остается только переждать этот период. Согласно исследованию, 35% респондентов входят в рабочий ритм, начиная с медленного погружения – разбора почты и чатов. Почти столько же, 34%, вынуждены сразу включаться в график с встречами и срочными задачами, 17% предпочитают начать с наведения порядка на рабочем месте, 9% откладывают старт из-за прокрастинации, а 5% сталкиваются с ощущением паники из-за накопившихся дел. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 12 по 16 января 2026 года, охват составил 2503 интернет-пользователя.
общество , бизнес
Общество , Бизнес, Экономика
00:33 20.01.2026 (обновлено: 00:57 20.01.2026)
 
Опрос показал, как россияне возвращаются к работе после праздников

Rambler&Co: почти четверть россиян спокойно возвращаются к делам после праздников

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Почти четверть россиян спокойно возвращаются к делам после новогодних праздников, в то время как 16% граждан тяжело дается возвращение к работе, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать три процента опрошенных признались, что возвращаются к делам спокойно, понимая, что требуется время "на раскачку". Еще 22% почти не чувствуют разницы между большими каникулами и обычными выходными, а 17% и вовсе выходят на работу с интересом. При этом для 22% адаптация все же занимает пару дней, а 16% ощущают резкий контраст и признаются, что возвращение дается очень тяжело", - говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что 32% респондентов считают, что войти в рабочий ритм лучше всего помогает четкий план и расставленные приоритеты, а 30% делают ставку на небольшую нагрузку и простые задачи в первые дни. Ритуалы, такие как кофе, прогулки, ранний сон, поддерживают пятая часть опрошенных. Еще 18% честно признаются, что никакие инструменты не работают и остается только переждать этот период.
Согласно исследованию, 35% респондентов входят в рабочий ритм, начиная с медленного погружения – разбора почты и чатов. Почти столько же, 34%, вынуждены сразу включаться в график с встречами и срочными задачами, 17% предпочитают начать с наведения порядка на рабочем месте, 9% откладывают старт из-за прокрастинации, а 5% сталкиваются с ощущением паники из-за накопившихся дел.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 12 по 16 января 2026 года, охват составил 2503 интернет-пользователя.
 
Заголовок открываемого материала