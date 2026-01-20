https://1prime.ru/20260120/oreshnik-866713697.html
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО удар "Орешником"
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО удар "Орешником" - 20.01.2026, ПРАЙМ
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО удар "Орешником"
В НАТО и Евросоюзе запаниковали после того, как Россия применила "Орешник" против Украины, сообщает InfoBRICS. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T17:15+0300
2026-01-20T17:15+0300
2026-01-20T17:15+0300
общество
украина
франция
мировая экономика
европа
владимир путин
эммануэль макрон
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В НАТО и Евросоюзе запаниковали после того, как Россия применила "Орешник" против Украины, сообщает InfoBRICS."После последнего российского удара ракетами "Орешник" по Львову (всего в 70 км от польской границы), в ЕС и НАТО, похоже, царит паника. Президент Франции Эммануэль Макрон настоял, что европейцам крайне необходимо оружие для защиты от подобных атак", — говорится в публикации.На прошлой неделе, обсуждая новую атаку с применением "Орешника" по целям в Украине, Макрон заявил, что Европе требуется аналогичное вооружение, упомянув, что Франция находится в зоне досягаемости этих ракет.9 января Министерство обороны сообщило, что российские силы использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для масштабного удара по важным объектам в Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.12 января ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, уничтожив цеха, склады с беспилотниками и инфраструктуру аэродрома предприятия.
https://1prime.ru/20260120/zelenskiy-866711009.html
https://1prime.ru/20260120/peregovory-866701255.html
украина
франция
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_56:0:1468:1059_1920x0_80_0_0_d42365e11e5692726f5b20d29a7275ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, франция, мировая экономика, европа, владимир путин, эммануэль макрон, нато, ес
Общество , УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕС
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО удар "Орешником"
InfoBRICS: в НАТО царила паника из-за применения "Орешника" по Украине