"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО удар "Орешником" - 20.01.2026
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО удар "Орешником"
В НАТО и Евросоюзе запаниковали после того, как Россия применила "Орешник" против Украины, сообщает InfoBRICS. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T17:15+0300
2026-01-20T17:15+0300
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В НАТО и Евросоюзе запаниковали после того, как Россия применила "Орешник" против Украины, сообщает InfoBRICS."После последнего российского удара ракетами "Орешник" по Львову (всего в 70 км от польской границы), в ЕС и НАТО, похоже, царит паника. Президент Франции Эммануэль Макрон настоял, что европейцам крайне необходимо оружие для защиты от подобных атак", — говорится в публикации.На прошлой неделе, обсуждая новую атаку с применением "Орешника" по целям в Украине, Макрон заявил, что Европе требуется аналогичное вооружение, упомянув, что Франция находится в зоне досягаемости этих ракет.9 января Министерство обороны сообщило, что российские силы использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для масштабного удара по важным объектам в Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.12 января ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, уничтожив цеха, склады с беспилотниками и инфраструктуру аэродрома предприятия.
17:15 20.01.2026
 
"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО удар "Орешником"

InfoBRICS: в НАТО царила паника из-за применения "Орешника" по Украине

Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В НАТО и Евросоюзе запаниковали после того, как Россия применила "Орешник" против Украины, сообщает InfoBRICS.
"После последнего российского удара ракетами "Орешник" по Львову (всего в 70 км от польской границы), в ЕС и НАТО, похоже, царит паника. Президент Франции Эммануэль Макрон настоял, что европейцам крайне необходимо оружие для защиты от подобных атак", — говорится в публикации.
Зеленский сделал истеричное заявление после российских авиаударов
Вчера, 16:14
На прошлой неделе, обсуждая новую атаку с применением "Орешника" по целям в Украине, Макрон заявил, что Европе требуется аналогичное вооружение, упомянув, что Франция находится в зоне досягаемости этих ракет.
9 января Министерство обороны сообщило, что российские силы использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для масштабного удара по важным объектам в Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.
12 января ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, уничтожив цеха, склады с беспилотниками и инфраструктуру аэродрома предприятия.
Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало изумление в Финляндии
Вчера, 13:21
 
