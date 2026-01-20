https://1prime.ru/20260120/oreshnik-866713697.html

"Макрон настоял". СМИ рассказали, чем обернулся для НАТО удар "Орешником"

В НАТО и Евросоюзе запаниковали после того, как Россия применила "Орешник" против Украины, сообщает InfoBRICS. | 20.01.2026, ПРАЙМ

общество

украина

франция

мировая экономика

европа

владимир путин

эммануэль макрон

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. В НАТО и Евросоюзе запаниковали после того, как Россия применила "Орешник" против Украины, сообщает InfoBRICS."После последнего российского удара ракетами "Орешник" по Львову (всего в 70 км от польской границы), в ЕС и НАТО, похоже, царит паника. Президент Франции Эммануэль Макрон настоял, что европейцам крайне необходимо оружие для защиты от подобных атак", — говорится в публикации.На прошлой неделе, обсуждая новую атаку с применением "Орешника" по целям в Украине, Макрон заявил, что Европе требуется аналогичное вооружение, упомянув, что Франция находится в зоне досягаемости этих ракет.9 января Министерство обороны сообщило, что российские силы использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для масштабного удара по важным объектам в Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина.12 января ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, уничтожив цеха, склады с беспилотниками и инфраструктуру аэродрома предприятия.

украина

франция

европа

2026

