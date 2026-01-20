Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиропоток аэропорта Благовещенска в 2025 году превысил миллион человек - 20.01.2026
Пассажиропоток аэропорта Благовещенска в 2025 году превысил миллион человек
Пассажиропоток аэропорта Благовещенска в 2025 году превысил миллион человек - 20.01.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток аэропорта Благовещенска в 2025 году превысил миллион человек
Пассажиропоток международного аэропорта Благовещенск имени Н.Н. Муравьева-Амурского по итогам 2025 года впервые превысил 1 миллион человек, сообщает... | 20.01.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток аэропорта Благовещенска в 2025 году превысил миллион человек

Пассажиропоток аэропорта Благовещенска в 2025 году впервые превысил миллион человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – ПРАЙМ. Пассажиропоток международного аэропорта Благовещенск имени Н.Н. Муравьева-Амурского по итогам 2025 года впервые превысил 1 миллион человек, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Пассажиропоток в Международном аэропорту Благовещенск имени Н.Н. Муравьева-Амурского по итогам 2025 года впервые в истории превысил планку в 1 миллион человек и составил 1,051 тысячу пассажиров. В сравнении с 2024 годом пассажиропоток увеличился на 13,3%. Тогда услугами благовещенского аэропорта воспользовались порядка 928 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В минувшем году пассажирам аэропорта было доступно 22 направления воздушных перевозок. Наибольшей популярностью пользовались рейсы между Благовещенском и Москвой. За год на этом направлении аэропорт обслужил более 320 тысяч пассажиров. В тройке популярных также полёты из Благовещенска в Новосибирск и Красноярск. Международными рейсами воспользовались около 50 тысяч пассажиров. Авиакомпания "ИрАэро" продолжила регулярные полеты в Харбин, а в декабре запустила новое направление – в Пекин. Чартерные рейсы на курорты Таиланда и Вьетнама выполняли авиакомпании Azur air и Vietjet air.
Новая взлетно-посадочная полоса в 2025 году начала принимать новые типы воздушных судов, в том числе двухпалубные самолеты Boeing-747 авиакомпании "Россия" на московском направлении. Кроме того, в минувшем году в аэропорту введены в эксплуатацию две новые рулежные дорожки, реконструирован действующий перрон, построена новая аварийно-спасательная станция. Завершено строительство пассажирского и грузового терминалов.
Новый аэровокзал в 3,5 раза больше действующего. Его площадь – свыше 26 тысяч квадратных метров, а пропускная способность составляет 1000 пассажиров в час. Терминал имеет 23 стойки регистрации из которых восемь – для самостоятельной регистрации на рейс. Багаж можно получить на трех лентах. Всего в рамках тестового обслуживания услугами нового терминала воспользовалось около 200 пассажиров. Сейчас в здании ведутся пусконаладочные работы.
"Также в первом квартале текущего года ожидается ввод в эксплуатацию нового грузового терминала мощностью 6 тысяч тонн грузов в год. Строительно-монтажные работы на объекте завершены, ведутся пусконаладочные работы", - добавили в аэропорту.
 
