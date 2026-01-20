https://1prime.ru/20260120/patrushev-866702401.html

Товарооборот АПК между Россией и Белоруссией вырос почти на четверть

2026-01-20T13:41+0300

экономика

россия

сельское хозяйство

белоруссия

рф

дмитрий патрушев

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Товарооборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) между Россией и Белоруссией по итогам 2025 года вырос почти на четверть, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "По предварительным оценкам, в 2025 году товарооборот продукции агропромышленного комплекса между двумя странами увеличился почти на четверть", - говорится в сообщении. Там добавили, что для сохранения стабильной ситуации на рынке странами совместно утверждаются прогнозные балансы спроса и предложения по ряду сельскохозяйственных товаров. Запланированные объемы поставок выполняются. "Республика Беларусь традиционно является нашим ближайшим союзником и стратегическим партнером. Лидеры двух стран неизменно поддерживают интенсивный дружеский диалог. Регулярными остаются и контакты глав правительств", - отметил Патрушев, его слова приводятся в сообщении.

