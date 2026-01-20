https://1prime.ru/20260120/pekarnya-866723156.html

Владелец пекарни "Машенька" планирует закрыть бизнес в мае

Владелец пекарни в подмосковных Люберцах "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года.

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Владелец пекарни в подмосковных Люберцах "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года. "Низкий сезон у нас начинается где-то в конце мая. Наверное, будет логично закрыться в середине мая - в конце мая", - сказал Максимов. Собеседник агентства добавил, что после программы "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным, совмещенной с пресс-конференцией в декабре 2025 года, он общался с федеральными министрами, правительством Московской области, ему поступали предложения по программам субсидий и новому оборудованию. Однако, по словам Максимова, из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось, его бизнес остается нерентабельным. В ходе прямой линии Максимов задал вопрос Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Предприниматель отметил, что на протяжении восьми лет до этого он пользовался патентной системой налогообложения, однако теперь ему как индивидуальному предпринимателю в условиях резкого изменения законодательства с нового года придется нанимать профессионального специалиста, что приведет к дополнительным издержкам. Как отметил российский лидер в ходе программы, в России было принято много инструментов поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, однако в последнее время эти формы бизнеса стали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения. Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в РФ с 1 января. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.

