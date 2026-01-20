https://1prime.ru/20260120/pekarnya-866723156.html
Владелец пекарни "Машенька" планирует закрыть бизнес в мае
Владелец пекарни "Машенька" планирует закрыть бизнес в мае - 20.01.2026, ПРАЙМ
Владелец пекарни "Машенька" планирует закрыть бизнес в мае
Владелец пекарни в подмосковных Люберцах "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T21:36+0300
2026-01-20T21:36+0300
2026-01-20T21:36+0300
экономика
бизнес
московская область
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/76455/70/764557024_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_ee8167ee048d538f8ddb6b47beaf82ef.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Владелец пекарни в подмосковных Люберцах "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года. "Низкий сезон у нас начинается где-то в конце мая. Наверное, будет логично закрыться в середине мая - в конце мая", - сказал Максимов. Собеседник агентства добавил, что после программы "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным, совмещенной с пресс-конференцией в декабре 2025 года, он общался с федеральными министрами, правительством Московской области, ему поступали предложения по программам субсидий и новому оборудованию. Однако, по словам Максимова, из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось, его бизнес остается нерентабельным. В ходе прямой линии Максимов задал вопрос Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Предприниматель отметил, что на протяжении восьми лет до этого он пользовался патентной системой налогообложения, однако теперь ему как индивидуальному предпринимателю в условиях резкого изменения законодательства с нового года придется нанимать профессионального специалиста, что приведет к дополнительным издержкам. Как отметил российский лидер в ходе программы, в России было принято много инструментов поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, однако в последнее время эти формы бизнеса стали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения. Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в РФ с 1 января. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20251223/vladelets-865820512.html
московская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76455/70/764557024_129:0:1462:1000_1920x0_80_0_0_912ce527f651094fd31411ed28e08bb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, московская область, рф, владимир путин
Экономика, Бизнес, Московская область, РФ, Владимир Путин
Владелец пекарни "Машенька" планирует закрыть бизнес в мае
Владелец пекарни "Машенька" в подмосковных Люберцах Максимов хочет закрыть бизнесе в мае
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Владелец пекарни в подмосковных Люберцах "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае этого года.
"Низкий сезон у нас начинается где-то в конце мая. Наверное, будет логично закрыться в середине мая - в конце мая", - сказал Максимов.
Собеседник агентства добавил, что после программы "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным
, совмещенной с пресс-конференцией в декабре 2025 года, он общался с федеральными министрами, правительством Московской области
, ему поступали предложения по программам субсидий и новому оборудованию. Однако, по словам Максимова, из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось, его бизнес остается нерентабельным.
В ходе прямой линии Максимов задал вопрос Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Предприниматель отметил, что на протяжении восьми лет до этого он пользовался патентной системой налогообложения, однако теперь ему как индивидуальному предпринимателю в условиях резкого изменения законодательства с нового года придется нанимать профессионального специалиста, что приведет к дополнительным издержкам.
Как отметил российский лидер в ходе программы, в России было принято много инструментов поддержки индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, однако в последнее время эти формы бизнеса стали использоваться для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения.
Комплексные изменения в Налоговый кодекс вступили в силу в РФ
с 1 января. Они предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС: с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027 года - до 15 миллионов, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о заказе из Белоруссии