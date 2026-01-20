Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве запаниковали из-за произошедшего на переговорах с США - 20.01.2026, ПРАЙМ
В Киеве запаниковали из-за произошедшего на переговорах с США
В Киеве запаниковали из-за произошедшего на переговорах с США - 20.01.2026, ПРАЙМ
В Киеве запаниковали из-за произошедшего на переговорах с США
Отсутствие комментариев по завершившимся во Флориде переговорам между делегациями США и Украины свидетельствует об их неудаче, заявил бывший помощник Леонида... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T06:05+0300
2026-01-20T12:46+0300
в мире
киев
украина
сша
владимир зеленский
олег соскин
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Отсутствие комментариев по завершившимся во Флориде переговорам между делегациями США и Украины свидетельствует об их неудаче, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."(Секретарь СНБО Рустем. — Прим. Ред.) Умеров и другие, (Глава офиса Зеленского Кирилл. — Прим. Ред.) Буданов* молчит. Может, что-то скажет. Ну, по сути, провал полный в этой Флориде", — сказал он.По мнению политолога, Украина теряет поддержку своих союзников, которые сейчас больше сосредоточены на решении собственных задач. В Европе в центре внимания находится напряженность, связанная с Гренландией, пояснил политолог, поэтому европейские страны больше не будут предоставлять Киеву финансовую или военную помощь. "Мы, украинцы, должны понимать, что, видимо, эти европейские страны сейчас от Зеленского откажутся", — заключил Соскин. Обсуждение американского мирного планаВ начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
киев
украина
сша
в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Киев, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Олег Соскин
06:05 20.01.2026 (обновлено: 12:46 20.01.2026)
 
В Киеве запаниковали из-за произошедшего на переговорах с США

Соскин: переговоры во Флориде полностью провалились

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Отсутствие комментариев по завершившимся во Флориде переговорам между делегациями США и Украины свидетельствует об их неудаче, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"(Секретарь СНБО Рустем. — Прим. Ред.) Умеров и другие, (Глава офиса Зеленского Кирилл. — Прим. Ред.) Буданов* молчит. Может, что-то скажет. Ну, по сути, провал полный в этой Флориде", — сказал он.
По мнению политолога, Украина теряет поддержку своих союзников, которые сейчас больше сосредоточены на решении собственных задач. В Европе в центре внимания находится напряженность, связанная с Гренландией, пояснил политолог, поэтому европейские страны больше не будут предоставлять Киеву финансовую или военную помощь.
"Мы, украинцы, должны понимать, что, видимо, эти европейские страны сейчас от Зеленского откажутся", — заключил Соскин.

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
 
В миреКиевУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
