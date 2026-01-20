https://1prime.ru/20260120/peregovory-866687973.html

В Киеве запаниковали из-за произошедшего на переговорах с США

В Киеве запаниковали из-за произошедшего на переговорах с США

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Отсутствие комментариев по завершившимся во Флориде переговорам между делегациями США и Украины свидетельствует об их неудаче, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."(Секретарь СНБО Рустем. — Прим. Ред.) Умеров и другие, (Глава офиса Зеленского Кирилл. — Прим. Ред.) Буданов* молчит. Может, что-то скажет. Ну, по сути, провал полный в этой Флориде", — сказал он.По мнению политолога, Украина теряет поддержку своих союзников, которые сейчас больше сосредоточены на решении собственных задач. В Европе в центре внимания находится напряженность, связанная с Гренландией, пояснил политолог, поэтому европейские страны больше не будут предоставлять Киеву финансовую или военную помощь. "Мы, украинцы, должны понимать, что, видимо, эти европейские страны сейчас от Зеленского откажутся", — заключил Соскин. Обсуждение американского мирного планаВ начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно.Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

