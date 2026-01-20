https://1prime.ru/20260120/peregovory-866701255.html

Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало изумление в Финляндии

2026-01-20T13:21+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_b350f32ff5a236925f76e2d93214e419.jpg

МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Отказ от переговоров с Россией наносит ущерб Украине и Европе, сообщил Армандо Мема, представитель финской партии "Альянс свободы", в социальной сети X."Глава МИД Литвы Будрис заявляет, что переговоры с Россией бесполезны и непродуктивны, выступая за усиление давления и новые санкции. Такие слова обходятся Украине высокой ценой и продолжают бить по интересам Европы", — заявил он.По мнению Мемы, именно такие высказывания и действия лидеров европейских стран стали причиной украинского кризиса.В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. В своей речи он выразил надежду на улучшение отношений с Москвой и подчеркнул, что Россия является частью Европы.В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о стремлении установить контакт с российским президентом Владимиром Путиным как ориентированное на публику. В декабре агентство AFP сообщало, что Париж работает над форматом для возобновления диалога с Москвой.Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент готов восстановить контакты. Однако предполагаемая беседа между лидерами двух стран должна быть направлена на понимание позиций друг друга, а не на произнесение нотаций.

2026

