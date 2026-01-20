Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало изумление в Финляндии - 20.01.2026, ПРАЙМ
Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало изумление в Финляндии
Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало изумление в Финляндии - 20.01.2026, ПРАЙМ
Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало изумление в Финляндии
Отказ от переговоров с Россией наносит ущерб Украине и Европе, сообщил Армандо Мема, представитель финской партии "Альянс свободы", в социальной сети X. | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Отказ от переговоров с Россией наносит ущерб Украине и Европе, сообщил Армандо Мема, представитель финской партии "Альянс свободы", в социальной сети X."Глава МИД Литвы Будрис заявляет, что переговоры с Россией бесполезны и непродуктивны, выступая за усиление давления и новые санкции. Такие слова обходятся Украине высокой ценой и продолжают бить по интересам Европы", — заявил он.По мнению Мемы, именно такие высказывания и действия лидеров европейских стран стали причиной украинского кризиса.В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. В своей речи он выразил надежду на улучшение отношений с Москвой и подчеркнул, что Россия является частью Европы.В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о стремлении установить контакт с российским президентом Владимиром Путиным как ориентированное на публику. В декабре агентство AFP сообщало, что Париж работает над форматом для возобновления диалога с Москвой.Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент готов восстановить контакты. Однако предполагаемая беседа между лидерами двух стран должна быть направлена на понимание позиций друг друга, а не на произнесение нотаций.
13:21 20.01.2026
 
Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало изумление в Финляндии

Мема: отказ от переговоров с РФ вредит Украине и Европе

© fotolia.com / Isabel EngelmannФлаг Литвы
Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Флаг Литвы. Архивное фото
© fotolia.com / Isabel Engelmann
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Отказ от переговоров с Россией наносит ущерб Украине и Европе, сообщил Армандо Мема, представитель финской партии "Альянс свободы", в социальной сети X.
"Глава МИД Литвы Будрис заявляет, что переговоры с Россией бесполезны и непродуктивны, выступая за усиление давления и новые санкции. Такие слова обходятся Украине высокой ценой и продолжают бить по интересам Европы", — заявил он.
По мнению Мемы, именно такие высказывания и действия лидеров европейских стран стали причиной украинского кризиса.
В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. В своей речи он выразил надежду на улучшение отношений с Москвой и подчеркнул, что Россия является частью Европы.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о стремлении установить контакт с российским президентом Владимиром Путиным как ориентированное на публику. В декабре агентство AFP сообщало, что Париж работает над форматом для возобновления диалога с Москвой.
Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент готов восстановить контакты. Однако предполагаемая беседа между лидерами двух стран должна быть направлена на понимание позиций друг друга, а не на произнесение нотаций.
