Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало изумление в Финляндии
Заявление МИД Литвы о переговорах с Россией вызвало изумление в Финляндии
2026-01-20T13:21+0300
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Отказ от переговоров с Россией наносит ущерб Украине и Европе, сообщил Армандо Мема, представитель финской партии "Альянс свободы", в социальной сети X."Глава МИД Литвы Будрис заявляет, что переговоры с Россией бесполезны и непродуктивны, выступая за усиление давления и новые санкции. Такие слова обходятся Украине высокой ценой и продолжают бить по интересам Европы", — заявил он.По мнению Мемы, именно такие высказывания и действия лидеров европейских стран стали причиной украинского кризиса.В четверг канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. В своей речи он выразил надежду на улучшение отношений с Москвой и подчеркнул, что Россия является частью Европы.В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о стремлении установить контакт с российским президентом Владимиром Путиным как ориентированное на публику. В декабре агентство AFP сообщало, что Париж работает над форматом для возобновления диалога с Москвой.Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент готов восстановить контакты. Однако предполагаемая беседа между лидерами двух стран должна быть направлена на понимание позиций друг друга, а не на произнесение нотаций.
