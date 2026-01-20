Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ДАВОС, 20 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что оценивает переговоры со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в Давосе как "очень позитивные", передает корреспондент РИА Новости. "Они были очень позитивными", - сказал он по итогам переговоров с Дмитриевым и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Давосе, отвечая на вопрос агентства.
21:49 20.01.2026
 
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе позитивными

Спецпосланник президента США Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе позитивными

© РИА Новости . Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев после переговоров со Стивом Уиткоффом
Кирилл Дмитриев после переговоров со Стивом Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Кирилл Дмитриев после переговоров со Стивом Уиткоффом. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
ДАВОС, 20 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что оценивает переговоры со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в Давосе как "очень позитивные", передает корреспондент РИА Новости.
"Они были очень позитивными", - сказал он по итогам переговоров с Дмитриевым и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Давосе, отвечая на вопрос агентства.
