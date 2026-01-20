https://1prime.ru/20260120/peregovory-866724636.html
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе позитивными
2026-01-20T21:49+0300
политика
общество
кирилл дмитриев
джаред кушнер
россия
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866724345_0:0:3285:1848_1920x0_80_0_0_fee5722c4fc38f4988e95cfffe747b56.jpg
ДАВОС, 20 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что оценивает переговоры со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в Давосе как "очень позитивные", передает корреспондент РИА Новости. "Они были очень позитивными", - сказал он по итогам переговоров с Дмитриевым и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Давосе, отвечая на вопрос агентства.
