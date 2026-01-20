https://1prime.ru/20260120/peregovory-866724636.html

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе позитивными

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе позитивными

2026-01-20T21:49+0300

политика

общество

кирилл дмитриев

джаред кушнер

россия

стив уиткофф

ДАВОС, 20 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что оценивает переговоры со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым в Давосе как "очень позитивные", передает корреспондент РИА Новости. "Они были очень позитивными", - сказал он по итогам переговоров с Дмитриевым и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Давосе, отвечая на вопрос агентства.

2026

общество , кирилл дмитриев, джаред кушнер, россия, стив уиткофф