ЦБ принимает все меры для поддержания стабильности, заявил Песков
2026-01-20T12:46+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Банк России принимает все меры, которые нужны для поддержания макроэкономической стабильности, до сих пор это удавалось делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые считает необходимыми для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось", - сказал Песков журналистам.
