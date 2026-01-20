https://1prime.ru/20260120/peskov-866698771.html

ЦБ принимает все меры для поддержания стабильности, заявил Песков

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Банк России принимает все меры, которые нужны для поддержания макроэкономической стабильности, до сих пор это удавалось делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые считает необходимыми для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось", - сказал Песков журналистам. ​

