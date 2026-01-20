https://1prime.ru/20260120/peskov-866699026.html

Кремль не разделяет опасений по поводу роста инфляции, заявил Песков

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Кремль не разделяет опасений по поводу роста инфляции, Центробанк мониторит ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока таких опасений нет, Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые считает необходимым для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось", - сказал Песков журналистам.

