Кремль не разделяет опасений по поводу роста инфляции, заявил Песков

2026-01-20T12:50+0300
2026-01-20T12:50+0300
2026-01-20T12:50+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Кремль не разделяет опасений по поводу роста инфляции, Центробанк мониторит ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока таких опасений нет, Центробанк мониторит ситуацию, принимает те меры, которые считает необходимым для поддержания макроэкономической стабильности. До сих пор это удавалось", - сказал Песков журналистам.
