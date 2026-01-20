https://1prime.ru/20260120/peskov-866699809.html

Песков сообщил о планах Дмитриева по переговорам в Давосе

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями американской делегации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Дмитриев прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум. Ряд западных СМИ со ссылкой на источники писал, что он может посетить Давос на этой неделе для проведения встреч с членами делегации США. "Да, я могу подтвердить, что действительно у него есть такие планы с некоторыми представителями из американской делегации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить, с кем у Дмитриева запланирована встреча в Давосе.

