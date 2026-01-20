https://1prime.ru/20260120/peskov-866700383.html

Россия выступает за восстановление торговых отношений с США, заявил Песков

Россия выступает за восстановление торговых отношений с США, заявил Песков - 20.01.2026, ПРАЙМ

Россия выступает за восстановление торговых отношений с США, заявил Песков

Россия является сторонницей восстановления торгово-экономических отношений с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T13:02+0300

2026-01-20T13:02+0300

2026-01-20T13:02+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия является сторонницей восстановления торгово-экономических отношений с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть основной профиль - это вопрос торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления этих отношений", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20260120/lavrov-866698044.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, рф, дмитрий песков