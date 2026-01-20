https://1prime.ru/20260120/peskov-866700383.html
Россия выступает за восстановление торговых отношений с США, заявил Песков
2026-01-20T13:02+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
дмитрий песков
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия является сторонницей восстановления торгово-экономических отношений с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть основной профиль - это вопрос торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления этих отношений", - сказал Песков журналистам.
