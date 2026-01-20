Россия выступает за восстановление торговых отношений с США, заявил Песков

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-20T13:02+0300
2026-01-20T13:02+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
дмитрий песков
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия является сторонницей восстановления торгово-экономических отношений с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть основной профиль - это вопрос торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления этих отношений", - сказал Песков журналистам.
россия, мировая экономика, сша, рф, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, Дмитрий Песков
13:02 20.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия является сторонницей восстановления торгово-экономических отношений с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть основной профиль - это вопрос торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления этих отношений", - сказал Песков журналистам.
Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США
Лавров призвал восстановить прямое авиасообщение между Россией и США
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАРФДмитрий Песков
 
 
