МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Эксперт по международным отношениям Герхард Монготт заявил газете Berliner Zeitung, что мирная инициатива Украины и ЕС без участия США обречена. "Этот план из 20 пунктов, точное содержание которого нам, наблюдателям, неизвестно, обречен на провал без поддержки США", — отметил Монготт, отвечая на вопрос о снижении влияния Европы на мировую политику. Эксперт добавил, что развертывание европейского контингента на территории Украины невозможно даже представить.. "Если США откажутся защищать европейцев, которые могут оказаться в бою с российской армией, это будет равносильно капитуляции", — заключил Монготт. Обсуждение мирного плана СШАВ начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева. В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.

