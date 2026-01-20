"Если откажутся": в Германии вынесли Украине приговор из-за США

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260120/plan-866689068.html
Эксперт по международным отношениям Герхард Монготт заявил газете Berliner Zeitung, что мирная инициатива Украины и ЕС без участия США обречена. | 20.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Эксперт по международным отношениям Герхард Монготт заявил газете Berliner Zeitung, что мирная инициатива Украины и ЕС без участия США обречена. "Этот план из 20 пунктов, точное содержание которого нам, наблюдателям, неизвестно, обречен на провал без поддержки США", — отметил Монготт, отвечая на вопрос о снижении влияния Европы на мировую политику. Эксперт добавил, что развертывание европейского контингента на территории Украины невозможно даже представить.. "Если США откажутся защищать европейцев, которые могут оказаться в бою с российской армией, это будет равносильно капитуляции", — заключил Монготт. Обсуждение мирного плана СШАВ начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева. В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
07:39 20.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Эксперт по международным отношениям Герхард Монготт заявил газете Berliner Zeitung, что мирная инициатива Украины и ЕС без участия США обречена.
"Этот план из 20 пунктов, точное содержание которого нам, наблюдателям, неизвестно, обречен на провал без поддержки США", — отметил Монготт, отвечая на вопрос о снижении влияния Европы на мировую политику.
Эксперт добавил, что развертывание европейского контингента на территории Украины невозможно даже представить..
"Если США откажутся защищать европейцев, которые могут оказаться в бою с российской армией, это будет равносильно капитуляции", — заключил Монготт.

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле американскую делегацию. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины, содержание которой затем передали России через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.
 
