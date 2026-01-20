https://1prime.ru/20260120/pokupki-866686754.html

Названы самые дорогие покупки россиян в новогодние праздники

Названы самые дорогие покупки россиян в новогодние праздники - 20.01.2026, ПРАЙМ

Названы самые дорогие покупки россиян в новогодние праздники

Самыми дорогими покупками россиян в новогодние праздники стали массажное кресло, а также массовые закупки кофе и комплекса для поддержки нервной системы,... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T05:16+0300

2026-01-20T05:16+0300

2026-01-20T05:16+0300

бизнес

россия

москва

ростовская область

новосибирск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866686754.jpg?1768875392

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Самыми дорогими покупками россиян в новогодние праздники стали массажное кресло, а также массовые закупки кофе и комплекса для поддержки нервной системы, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур-Маркета". Среди всех регионов самая крупная одноразовая покупка была в Москве - это стало массажное кресло за 420 тысяч рублей. Житель Ростовской области приобрел сразу много упаковок кофе на общую сумму в 390 тысяч рублей. Тройку замыкает Новосибирская область, где один человек купил антистрессового какао-латте с рейши для поддержки нервной системы на общую сумму в 350 тысяч рублей. Самым дорогим предметом одежды, который был куплен на новогодних праздниках, стала женская шуба в Новосибирской области за 211 тысяч рублей. В тройку вошли пуховик в Новосибирске за 183 тысячи рублей и женское пальто в Москве за 160 тысяч рублей. "В целом, покупательские предпочтения в новогодние праздники были, действительно, полезными и практичными, что соответствует тренду на сдержанное потребление в целом", - прокомментировали в компании.

москва

ростовская область

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, ростовская область, новосибирск