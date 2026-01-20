https://1prime.ru/20260120/pokupki-866686754.html
Названы самые дорогие покупки россиян в новогодние праздники
Названы самые дорогие покупки россиян в новогодние праздники
2026-01-20T05:16+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Самыми дорогими покупками россиян в новогодние праздники стали массажное кресло, а также массовые закупки кофе и комплекса для поддержки нервной системы, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур-Маркета".
Среди всех регионов самая крупная одноразовая покупка была в Москве - это стало массажное кресло за 420 тысяч рублей.
Житель Ростовской области приобрел сразу много упаковок кофе на общую сумму в 390 тысяч рублей. Тройку замыкает Новосибирская область, где один человек купил антистрессового какао-латте с рейши для поддержки нервной системы на общую сумму в 350 тысяч рублей.
Самым дорогим предметом одежды, который был куплен на новогодних праздниках, стала женская шуба в Новосибирской области за 211 тысяч рублей. В тройку вошли пуховик в Новосибирске за 183 тысячи рублей и женское пальто в Москве за 160 тысяч рублей.
"В целом, покупательские предпочтения в новогодние праздники были, действительно, полезными и практичными, что соответствует тренду на сдержанное потребление в целом", - прокомментировали в компании.
Аналитики "Контур-Маркета" назвали самые дорогие новогодние покупки россиян
