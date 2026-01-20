https://1prime.ru/20260120/poteri-866686568.html

Потери ЕС от "гренландских" пошлин могут составить $71 млрд

2026-01-20T04:16+0300

экономика

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Потери ряда европейских стран, против которых президент США Дональд Трамп собирается ввести "гренландские" пошлины, могут за этот год составить чуть более 71 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по данным Евростата и данным национальных статслужб. В субботу Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Евросоюз, прежде чем применять контрмеры против США, постарается найти дипломатическое решение, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Так, суммарный объем импорта США из названных выше стран за последние 12 месяцев (с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года) составил 397,92 миллиарда долларов, или в среднем 33,16 миллиарда в месяц. Таким образом, за четыре месяца действия десятипроцентного "гренландского" тарифа на плечи европейских экспортеров может лечь бремя в 13,26 миллиарда долларов, а за оставшиеся семь месяцев года с пошлиной в 25% - 58,03 миллиарда долларов. Таким образом, за этот год возможный размер пошлин в долларовом выражении может составить порядка 71,29 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками в США по итогам последних двенадцати месяцев среди восьмерки стран стала Германия, отправившая американцам товаров на 164,4 миллиарда долларов. Из Великобритании Штаты импортировали товаров на 90,1 миллиарда долларов, Франции - 51,48 миллиарда, Нидерландов - 49,19 миллиарда, Швеции - 16,65 миллиарда, Дании - 10,66 миллиарда. Меньше всего товаров прибыло из Финляндии (8,9 миллиарда долларов) и Норвегии (6,54 миллиарда).

