Путин принял с докладом главу Адыгеи
2026-01-20T14:39+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова. Ранее такую встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Предыдущая встреча Путина с руководителем Адыгеи проходила в мае 2022 года в режиме видеоконференции. Кумпилов рассказал об итогах социально-экономического развития региона за пять лет.
