Путин принял с докладом главу Адыгеи

Путин принял с докладом главу Адыгеи - 20.01.2026

Путин принял с докладом главу Адыгеи

Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова. | 20.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова. Ранее такую встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Предыдущая встреча Путина с руководителем Адыгеи проходила в мае 2022 года в режиме видеоконференции. Кумпилов рассказал об итогах социально-экономического развития региона за пять лет.

