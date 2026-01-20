Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин принял с докладом главу Адыгеи - 20.01.2026
Путин принял с докладом главу Адыгеи
Путин принял с докладом главу Адыгеи - 20.01.2026, ПРАЙМ
Путин принял с докладом главу Адыгеи
Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T14:39+0300
2026-01-20T14:39+0300
россия
общество
адыгея
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866706363_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d51cc5e20441df252b4addda585b3530.jpg
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова. Ранее такую встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Предыдущая встреча Путина с руководителем Адыгеи проходила в мае 2022 года в режиме видеоконференции. Кумпилов рассказал об итогах социально-экономического развития региона за пять лет.
адыгея
россия, общество, адыгея, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , Адыгея, Владимир Путин, Дмитрий Песков
14:39 20.01.2026
 
Путин принял с докладом главу Адыгеи

Путин принял с докладом главу Адыгеи Кумпилова

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости . POOL
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова.
Ранее такую встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Предыдущая встреча Путина с руководителем Адыгеи проходила в мае 2022 года в режиме видеоконференции. Кумпилов рассказал об итогах социально-экономического развития региона за пять лет.
РОССИЯ Общество Адыгея Владимир Путин Дмитрий Песков
 
 
