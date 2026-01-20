https://1prime.ru/20260120/putin--866707049.html
Путин оценил экономические показатели Адыгеи
Путин оценил экономические показатели Адыгеи
2026-01-20T14:44+0300
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи. Во вторник президент принял в Кремле главу республики Мурата Кумпилова, который рассказал об экономических показателях Адыгеи. "Стройка растет хорошо... И инвестиции в основной капитал тоже хорошие, стабильные", - сказал Путин.
