Путин оценил экономические показатели Адыгеи - 20.01.2026
Путин оценил экономические показатели Адыгеи
2026-01-20T14:44+0300
2026-01-20T14:44+0300
экономика
россия
адыгея
владимир путин
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи. Во вторник президент принял в Кремле главу республики Мурата Кумпилова, который рассказал об экономических показателях Адыгеи. "Стройка растет хорошо... И инвестиции в основной капитал тоже хорошие, стабильные", - сказал Путин.
россия, адыгея, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Адыгея, Владимир Путин
14:44 20.01.2026
 
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хорошие экономические показатели Адыгеи.
Во вторник президент принял в Кремле главу республики Мурата Кумпилова, который рассказал об экономических показателях Адыгеи.
"Стройка растет хорошо... И инвестиции в основной капитал тоже хорошие, стабильные", - сказал Путин.
Путин поручил доработать план изменений в экономике с учетом регионов
5 января, 17:58
 
Экономика РОССИЯ Адыгея Владимир Путин
 
 
