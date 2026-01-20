https://1prime.ru/20260120/rada-866724512.html
"Silent Hill". Депутат рассказал, что происходит в Раде
"Silent Hill". Депутат рассказал, что происходит в Раде - 20.01.2026, ПРАЙМ
"Silent Hill". Депутат рассказал, что происходит в Раде
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале сравнил происходящее в парламенте с хоррор-медиафраншизой Silent Hill. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T21:48+0300
2026-01-20T21:48+0300
2026-01-20T21:48+0300
украина
киев
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859613145_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28b63a1cd1b3871a7d93d285fe89ce23.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале сравнил происходящее в парламенте с хоррор-медиафраншизой Silent Hill."Помните, была такая игра в жанре "хоррор на выживание" Silent Hill? Вот сейчас передвижение по коридорам Комитета Верховной Рады Украины без света очень ее напоминает", — написал он.Ранее Железняк сообщил, что Верховная рада Украины осталась без электричества. До этого он рассказал, что сотрудников аппарата парламента перевели на дистанционную работу из-за отключения отопления и воды в Киеве. В пятницу украинская энергетическая отрасль объявила режим ЧС из-за серьёзных неисправностей в электроснабжении. Государственным компаниям предписано закупать не менее половины электроэнергии у зарубежных поставщиков в зимний период.
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866335789.html
https://1prime.ru/20260110/odessa-866356445.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859613145_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fcdb539c29700f1f3ce00bd8cc497547.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, рада
"Silent Hill". Депутат рассказал, что происходит в Раде
Депутат Железняк сравнил обстановку в Раде с хоррор-игрой Silent Hill