Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Silent Hill". Депутат рассказал, что происходит в Раде - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260120/rada-866724512.html
"Silent Hill". Депутат рассказал, что происходит в Раде
"Silent Hill". Депутат рассказал, что происходит в Раде - 20.01.2026, ПРАЙМ
"Silent Hill". Депутат рассказал, что происходит в Раде
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале сравнил происходящее в парламенте с хоррор-медиафраншизой Silent Hill. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T21:48+0300
2026-01-20T21:48+0300
украина
киев
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859613145_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28b63a1cd1b3871a7d93d285fe89ce23.jpg
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале сравнил происходящее в парламенте с хоррор-медиафраншизой Silent Hill."Помните, была такая игра в жанре "хоррор на выживание" Silent Hill? Вот сейчас передвижение по коридорам Комитета Верховной Рады Украины без света очень ее напоминает", — написал он.Ранее Железняк сообщил, что Верховная рада Украины осталась без электричества. До этого он рассказал, что сотрудников аппарата парламента перевели на дистанционную работу из-за отключения отопления и воды в Киеве. В пятницу украинская энергетическая отрасль объявила режим ЧС из-за серьёзных неисправностей в электроснабжении. Государственным компаниям предписано закупать не менее половины электроэнергии у зарубежных поставщиков в зимний период.
https://1prime.ru/20260109/oreshnik-866335789.html
https://1prime.ru/20260110/odessa-866356445.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859613145_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fcdb539c29700f1f3ce00bd8cc497547.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, рада
УКРАИНА, Киев, Рада
21:48 20.01.2026
 
"Silent Hill". Депутат рассказал, что происходит в Раде

Депутат Железняк сравнил обстановку в Раде с хоррор-игрой Silent Hill

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале сравнил происходящее в парламенте с хоррор-медиафраншизой Silent Hill.
"Помните, была такая игра в жанре "хоррор на выживание" Silent Hill? Вот сейчас передвижение по коридорам Комитета Верховной Рады Украины без света очень ее напоминает", — написал он.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
В США закатили истерику после удара "Орешником" по Украине
9 января, 19:39
Ранее Железняк сообщил, что Верховная рада Украины осталась без электричества. До этого он рассказал, что сотрудников аппарата парламента перевели на дистанционную работу из-за отключения отопления и воды в Киеве.
В пятницу украинская энергетическая отрасль объявила режим ЧС из-за серьёзных неисправностей в электроснабжении. Государственным компаниям предписано закупать не менее половины электроэнергии у зарубежных поставщиков в зимний период.
Порт - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало переполох в США
10 января, 20:50
 
УКРАИНАКиевРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала