Названы регионы с наибольшим числом новых кредитных карт
Названы регионы с наибольшим числом новых кредитных карт
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Наибольшее количество новых кредитных карт в декабре было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в декабре 2025 года было выдано в Москве (93,0 тыс. ед.), Московской области (77,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (62,0 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (54,9 тыс. ед.) и Свердловской области (38,8 тыс. ед.)", - говорится в сообщении. Также отмечается, что количество новых выданных кредитных карт в декабре 2025 года составило 1,23 миллиона единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 5%. При этом по сравнению с предыдущим месяцем число новых выданных кредитных карт в декабре 2025 года незначительно выросло - на 1,6%. Согласно данным НБКИ, объем лимитов по кредитным картам, выданным в декабре 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократился на 15,7% и составил 121,5 миллиарда рублей. "В 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась на довольно низком уровне. Стоит отметить, что данная стабилизация наступила после падения выдачи во второй половине 2024 года... Таким образом, можно констатировать, что аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
05:37 20.01.2026
 
Названы регионы с наибольшим числом новых кредитных карт

Названы регионы с наибольшим числом новых кредитных карт в декабре

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Наибольшее количество новых кредитных карт в декабре было выдано в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в декабре 2025 года было выдано в Москве (93,0 тыс. ед.), Московской области (77,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (62,0 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (54,9 тыс. ед.) и Свердловской области (38,8 тыс. ед.)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что количество новых выданных кредитных карт в декабре 2025 года составило 1,23 миллиона единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 5%.
При этом по сравнению с предыдущим месяцем число новых выданных кредитных карт в декабре 2025 года незначительно выросло - на 1,6%.
Согласно данным НБКИ, объем лимитов по кредитным картам, выданным в декабре 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократился на 15,7% и составил 121,5 миллиарда рублей.
"В 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась на довольно низком уровне. Стоит отметить, что данная стабилизация наступила после падения выдачи во второй половине 2024 года... Таким образом, можно констатировать, что аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
 
Заголовок открываемого материала