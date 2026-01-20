Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вступил в силу закон об исправительных работах - 20.01.2026
https://1prime.ru/20260120/rossija-866684891.html
В России вступил в силу закон об исправительных работах
В России вступил в силу закон об исправительных работах - 20.01.2026, ПРАЙМ
В России вступил в силу закон об исправительных работах
Закон, по которому исправительные работы в России будут назначаться только официально трудоустроенным осужденным, вступает в силу во вторник. | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T00:36+0300
2026-01-20T00:58+0300
общество
экономика
рф
владимир путин
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Закон, по которому исправительные работы в России будут назначаться только официально трудоустроенным осужденным, вступает в силу во вторник. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 23 июля 2025 года. Документом уточняется порядок назначения исправительных работ. Так, осужденные к таким видам работ обязаны отбывать их по основному месту труда, а начинать - не позднее 15 дней со дня поступления распоряжения суда в уголовно-исполнительную инспекцию вместо 30 дней, как это было ранее. Более того, если осужденного уволят после вынесения приговора с основного места работы, то в течение 15 дней после решения суда он будет обязан найти работу самостоятельно либо встать на регистрационный учет в органах службы занятости для поиска новой работы. При этом он не вправе отказаться от предложенной ему работы или переквалификации. Кроме того, 20 января также вступает в силу закон, согласно которому принудительные работы могут быть назначены как самостоятельный вид наказания, при том, что ранее суд назначал их в качестве альтернативы лишению свободы. Такие работы применяются за совершение преступления небольшой или средней тяжести, а также за тяжкие в случае первичного осуждения. Их максимальный срок - пять лет. Также уточняется, что осужденный будет находиться в учреждениях уголовно-исполнительной системы и трудиться в определяемых ею местах, а из его зарплаты будут производиться удержания в доход государства в пределах от 5 до 20%. Помимо этого, согласно закону, принудительные работы нельзя назначать мужчинам с детьми до трех лет при условии, что он является единственным родителем. Также вносятся изменения в некоторые статьи УК РФ - наряду с лишением свободы или штрафом введена возможность назначения принудительных работ.
рф
ru-RU
общество, рф, владимир путин
Общество, Экономика, РФ, Владимир Путин
00:36 20.01.2026 (обновлено: 00:58 20.01.2026)
 
В России вступил в силу закон об исправительных работах

Со вторника назначать исправительные работы можно будет только официально трудоустроенным

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Закон, по которому исправительные работы в России будут назначаться только официально трудоустроенным осужденным, вступает в силу во вторник.
Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 23 июля 2025 года.
Документом уточняется порядок назначения исправительных работ. Так, осужденные к таким видам работ обязаны отбывать их по основному месту труда, а начинать - не позднее 15 дней со дня поступления распоряжения суда в уголовно-исполнительную инспекцию вместо 30 дней, как это было ранее.
Более того, если осужденного уволят после вынесения приговора с основного места работы, то в течение 15 дней после решения суда он будет обязан найти работу самостоятельно либо встать на регистрационный учет в органах службы занятости для поиска новой работы. При этом он не вправе отказаться от предложенной ему работы или переквалификации.
Кроме того, 20 января также вступает в силу закон, согласно которому принудительные работы могут быть назначены как самостоятельный вид наказания, при том, что ранее суд назначал их в качестве альтернативы лишению свободы. Такие работы применяются за совершение преступления небольшой или средней тяжести, а также за тяжкие в случае первичного осуждения. Их максимальный срок - пять лет.
Также уточняется, что осужденный будет находиться в учреждениях уголовно-исполнительной системы и трудиться в определяемых ею местах, а из его зарплаты будут производиться удержания в доход государства в пределах от 5 до 20%.
Помимо этого, согласно закону, принудительные работы нельзя назначать мужчинам с детьми до трех лет при условии, что он является единственным родителем. Также вносятся изменения в некоторые статьи УК РФ - наряду с лишением свободы или штрафом введена возможность назначения принудительных работ.
 
