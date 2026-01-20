Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Индия ведут переговоры по закупке и локализации SJ-100 - 20.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260120/rossija-866688371.html
Россия и Индия ведут переговоры по закупке и локализации SJ-100
Россия и Индия ведут переговоры по закупке и локализации SJ-100 - 20.01.2026, ПРАЙМ
Россия и Индия ведут переговоры по закупке и локализации SJ-100
Россия и Индия имеют предварительные договоренности по закупке и локализации российского самолета SJ-100, переговоры по данному вопросу продолжаются, рассказал... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T06:17+0300
2026-01-20T06:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866688371.jpg?1768879020
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия и Индия имеют предварительные договоренности по закупке и локализации российского самолета SJ-100, переговоры по данному вопросу продолжаются, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков. "Есть предварительная договоренность с партнерами о возможности закупки с дальнейшей локализацией производства этого типа машин на территории Индии. В настоящий момент ведутся переговоры о возможной продаже и локализации машин", — ответил он на вопрос о заинтересованности Индии в приобретении и локализации SJ-100. В конце октября 2025 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали меморандум о производстве самолетов SJ-100. Позже глава ОАК Вадим Бадеха рассказал, что Индия отмечает высокую эффективность самолета SJ-100. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна. Начало серийных поставок запланировано на 2026 год.
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
06:17 20.01.2026
 
Россия и Индия ведут переговоры по закупке и локализации SJ-100

Минпромторг: Россия и Индия ведут переговоры о закупке и локализации SJ-100

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия и Индия имеют предварительные договоренности по закупке и локализации российского самолета SJ-100, переговоры по данному вопросу продолжаются, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.
"Есть предварительная договоренность с партнерами о возможности закупки с дальнейшей локализацией производства этого типа машин на территории Индии. В настоящий момент ведутся переговоры о возможной продаже и локализации машин", — ответил он на вопрос о заинтересованности Индии в приобретении и локализации SJ-100.
В конце октября 2025 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали меморандум о производстве самолетов SJ-100.
Позже глава ОАК Вадим Бадеха рассказал, что Индия отмечает высокую эффективность самолета SJ-100.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна. Начало серийных поставок запланировано на 2026 год.
 
