https://1prime.ru/20260120/rossija-866688371.html

Россия и Индия ведут переговоры по закупке и локализации SJ-100

Россия и Индия ведут переговоры по закупке и локализации SJ-100 - 20.01.2026, ПРАЙМ

Россия и Индия ведут переговоры по закупке и локализации SJ-100

Россия и Индия имеют предварительные договоренности по закупке и локализации российского самолета SJ-100, переговоры по данному вопросу продолжаются, рассказал... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T06:17+0300

2026-01-20T06:17+0300

2026-01-20T06:17+0300

бизнес

россия

промышленность

индия

рф

комсомольск-на-амуре

минпромторг

ростех

оак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866688371.jpg?1768879020

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россия и Индия имеют предварительные договоренности по закупке и локализации российского самолета SJ-100, переговоры по данному вопросу продолжаются, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков. "Есть предварительная договоренность с партнерами о возможности закупки с дальнейшей локализацией производства этого типа машин на территории Индии. В настоящий момент ведутся переговоры о возможной продаже и локализации машин", — ответил он на вопрос о заинтересованности Индии в приобретении и локализации SJ-100. В конце октября 2025 года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали меморандум о производстве самолетов SJ-100. Позже глава ОАК Вадим Бадеха рассказал, что Индия отмечает высокую эффективность самолета SJ-100. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна. Начало серийных поставок запланировано на 2026 год.

индия

рф

комсомольск-на-амуре

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, индия, рф, комсомольск-на-амуре, минпромторг, ростех, оак