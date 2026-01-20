Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России после 2022 года остаются работать около 750 компаний из Германии - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/rossija-866688596.html
В России после 2022 года остаются работать около 750 компаний из Германии
В России после 2022 года остаются работать около 750 компаний из Германии - 20.01.2026, ПРАЙМ
В России после 2022 года остаются работать около 750 компаний из Германии
В России после 2022 года остаются работать около 750 компаний из Германии, многие сохраняют бизнес в статусе-кво и рассчитывают на его активацию, рассказал в... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T07:08+0300
2026-01-20T07:08+0300
бизнес
россия
экономика
германия
китай
александр шохин
рспп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866688596.jpg?1768882097
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. В России после 2022 года остаются работать около 750 компаний из Германии, многие сохраняют бизнес в статусе-кво и рассчитывают на его активацию, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Например, немецких компаний в России осталось около 750, продолжают работать и многие итальянские предприятия. И многие из них в режиме статус-кво и надеются на активизацию бизнеса", - сказал Шохин. По его словам, когда после 2022 года российский бизнес стал терять партнеров, в том числе технологических, возникла тема, на каких условиях они должны возвращаться, или на каких условиях приходить впервые. "И возникла тема, что должно быть не просто технологическое сотрудничество, но результаты интеллектуальной деятельности, лицензии должны оставаться в случае ухода иностранных инвесторов", - напомнил глава РСПП. "Это важное направление, что мы готовы к открытости в этом технологическом сотрудничестве и модернизации. И я считаю, что любая компания, даже из дружественной страны, должна соблюдать те же самые условия", - добавил он. По словам Шохина, нужен баланс - и уровень технологий соблюсти, и уровень цен, и интересы инвесторов российских, потому что за эти четыре года многие российские компании инвестировали серьезные деньги в импортозамещение. "И они правильно требуют дать им возможность окупить свои инвестиции и не открывать настежь двери для импорта, даже если он возможен из дружеских стран, из того же Китая. Но присутствие компаний, в том числе, из ныне недружественных стран, тоже важно, потому что оно тоже будет уравновешивать", - заключил глава РСПП.
германия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, германия, китай, александр шохин, рспп
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, Александр Шохин, РСПП
07:08 20.01.2026
 
В России после 2022 года остаются работать около 750 компаний из Германии

Глава РСПП Шохин: в России после 2022 года работают около 750 компаний из Германии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. В России после 2022 года остаются работать около 750 компаний из Германии, многие сохраняют бизнес в статусе-кво и рассчитывают на его активацию, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Например, немецких компаний в России осталось около 750, продолжают работать и многие итальянские предприятия. И многие из них в режиме статус-кво и надеются на активизацию бизнеса", - сказал Шохин.
По его словам, когда после 2022 года российский бизнес стал терять партнеров, в том числе технологических, возникла тема, на каких условиях они должны возвращаться, или на каких условиях приходить впервые. "И возникла тема, что должно быть не просто технологическое сотрудничество, но результаты интеллектуальной деятельности, лицензии должны оставаться в случае ухода иностранных инвесторов", - напомнил глава РСПП.
"Это важное направление, что мы готовы к открытости в этом технологическом сотрудничестве и модернизации. И я считаю, что любая компания, даже из дружественной страны, должна соблюдать те же самые условия", - добавил он.
По словам Шохина, нужен баланс - и уровень технологий соблюсти, и уровень цен, и интересы инвесторов российских, потому что за эти четыре года многие российские компании инвестировали серьезные деньги в импортозамещение.
"И они правильно требуют дать им возможность окупить свои инвестиции и не открывать настежь двери для импорта, даже если он возможен из дружеских стран, из того же Китая. Но присутствие компаний, в том числе, из ныне недружественных стран, тоже важно, потому что оно тоже будет уравновешивать", - заключил глава РСПП.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГЕРМАНИЯКИТАЙАлександр ШохинРСПП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала