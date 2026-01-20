https://1prime.ru/20260120/rossija-866688596.html
В России после 2022 года остаются работать около 750 компаний из Германии
20.01.2026
В России после 2022 года остаются работать около 750 компаний из Германии
В России после 2022 года остаются работать около 750 компаний из Германии, многие сохраняют бизнес в статусе-кво и рассчитывают на его активацию
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. В России после 2022 года остаются работать около 750 компаний из Германии, многие сохраняют бизнес в статусе-кво и рассчитывают на его активацию, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Например, немецких компаний в России осталось около 750, продолжают работать и многие итальянские предприятия. И многие из них в режиме статус-кво и надеются на активизацию бизнеса", - сказал Шохин.
По его словам, когда после 2022 года российский бизнес стал терять партнеров, в том числе технологических, возникла тема, на каких условиях они должны возвращаться, или на каких условиях приходить впервые. "И возникла тема, что должно быть не просто технологическое сотрудничество, но результаты интеллектуальной деятельности, лицензии должны оставаться в случае ухода иностранных инвесторов", - напомнил глава РСПП.
"Это важное направление, что мы готовы к открытости в этом технологическом сотрудничестве и модернизации. И я считаю, что любая компания, даже из дружественной страны, должна соблюдать те же самые условия", - добавил он.
По словам Шохина, нужен баланс - и уровень технологий соблюсти, и уровень цен, и интересы инвесторов российских, потому что за эти четыре года многие российские компании инвестировали серьезные деньги в импортозамещение.
"И они правильно требуют дать им возможность окупить свои инвестиции и не открывать настежь двери для импорта, даже если он возможен из дружеских стран, из того же Китая. Но присутствие компаний, в том числе, из ныне недружественных стран, тоже важно, потому что оно тоже будет уравновешивать", - заключил глава РСПП.
Глава РСПП Шохин: в России после 2022 года работают около 750 компаний из Германии
