Россия в 2025 году поставила Китаю 100,723 миллиона тонн нефти - 20.01.2026
Россия в 2025 году поставила Китаю 100,723 миллиона тонн нефти
Россия в 2025 году поставила Китаю 100,723 миллиона тонн нефти, что на 7,14% меньше, чем за 2024 год, подсчитало РИА Новости на основании данных, опубликованных | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T07:11+0300
2026-01-20T07:11+0300
энергетика
россия
экономика
китай
кнр
рф
ПЕКИН, 20 янв - ПРАЙМ. Россия в 2025 году поставила Китаю 100,723 миллиона тонн нефти, что на 7,14% меньше, чем за 2024 год, подсчитало РИА Новости на основании данных, опубликованных во вторник главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России в 2025 году обошлась Китаю в 49,802 миллиарда долларов, что на 20,4% меньше, чем в 2024 году, когда КНР закупила в РФ 108,469 миллиона тонн нефти на 62,589 миллиарда долларов. В декабре прошлого года Китай ввез из России 9,334 миллиона тонн нефти на 3,913 миллиарда долларов, что меньше на 0,74% и 22,7% соответственно, чем в декабре 2024 года, когда Россия поставила КНР 9,404 миллиона тонн нефти на 5,065 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
07:11 20.01.2026
 
Россия в 2025 году поставила Китаю 100,723 миллиона тонн нефти

ПЕКИН, 20 янв - ПРАЙМ. Россия в 2025 году поставила Китаю 100,723 миллиона тонн нефти, что на 7,14% меньше, чем за 2024 год, подсчитало РИА Новости на основании данных, опубликованных во вторник главным таможенным управлением КНР.
В стоимостном выражении закупка нефти в России в 2025 году обошлась Китаю в 49,802 миллиарда долларов, что на 20,4% меньше, чем в 2024 году, когда КНР закупила в РФ 108,469 миллиона тонн нефти на 62,589 миллиарда долларов.
В декабре прошлого года Китай ввез из России 9,334 миллиона тонн нефти на 3,913 миллиарда долларов, что меньше на 0,74% и 22,7% соответственно, чем в декабре 2024 года, когда Россия поставила КНР 9,404 миллиона тонн нефти на 5,065 миллиарда долларов.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
 
