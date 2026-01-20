https://1prime.ru/20260120/rossija-866688688.html
Россия в 2025 году поставила Китаю 100,723 миллиона тонн нефти
2026-01-20T07:11+0300
ПЕКИН, 20 янв - ПРАЙМ. Россия в 2025 году поставила Китаю 100,723 миллиона тонн нефти, что на 7,14% меньше, чем за 2024 год, подсчитало РИА Новости на основании данных, опубликованных во вторник главным таможенным управлением КНР.
В стоимостном выражении закупка нефти в России в 2025 году обошлась Китаю в 49,802 миллиарда долларов, что на 20,4% меньше, чем в 2024 году, когда КНР закупила в РФ 108,469 миллиона тонн нефти на 62,589 миллиарда долларов.
В декабре прошлого года Китай ввез из России 9,334 миллиона тонн нефти на 3,913 миллиарда долларов, что меньше на 0,74% и 22,7% соответственно, чем в декабре 2024 года, когда Россия поставила КНР 9,404 миллиона тонн нефти на 5,065 миллиарда долларов.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
