Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек" - 20.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260120/rossija-866688846.html
Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек"
Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек" - 20.01.2026, ПРАЙМ
Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек"
Объем поставок легковых автомобилей из Китая в Россию в денежном выражении по итогам прошлого года сократился почти вдвое, при этом Россия осталась главным... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T07:20+0300
2026-01-20T07:20+0300
бизнес
россия
экономика
китай
оаэ
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866688846.jpg?1768882828
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Объем поставок легковых автомобилей из Китая в Россию в денежном выражении по итогам прошлого года сократился почти вдвое, при этом Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек", подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Суммарный экспорт легковых машин из Китая в Россию по итогам ушедшего года достиг 8,46 миллиарда долларов, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. За декабрь поставки составили 1,01 миллиарда долларов: сокращение в месячном выражении на 3,5%, а в годовом - на четверть. Несмотря это, Россия осталась первой в мире среди главных импортеров китайских машин по итогам года. Места за ней также заняли ОАЭ (8,07 миллиарда долларов), Великобритания (6,86 миллиарда), Бельгия (6,6 миллиарда), опустившаяся за год со второй на четвертую строчку, и Мексика (6,35 миллиарда долларов). Общие объемы китайского автомобильного экспорта выросли за год на 22% - до 110,42 миллиарда долларов.
китай
оаэ
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, оаэ, великобритания
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, ОАЭ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
07:20 20.01.2026
 
Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек"

Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек"

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Объем поставок легковых автомобилей из Китая в Россию в денежном выражении по итогам прошлого года сократился почти вдвое, при этом Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек", подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Суммарный экспорт легковых машин из Китая в Россию по итогам ушедшего года достиг 8,46 миллиарда долларов, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее.
За декабрь поставки составили 1,01 миллиарда долларов: сокращение в месячном выражении на 3,5%, а в годовом - на четверть.
Несмотря это, Россия осталась первой в мире среди главных импортеров китайских машин по итогам года. Места за ней также заняли ОАЭ (8,07 миллиарда долларов), Великобритания (6,86 миллиарда), Бельгия (6,6 миллиарда), опустившаяся за год со второй на четвертую строчку, и Мексика (6,35 миллиарда долларов).
Общие объемы китайского автомобильного экспорта выросли за год на 22% - до 110,42 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙОАЭВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала