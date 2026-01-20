https://1prime.ru/20260120/rossija-866688846.html
Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек"
Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек" - 20.01.2026, ПРАЙМ
Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек"
Объем поставок легковых автомобилей из Китая в Россию в денежном выражении по итогам прошлого года сократился почти вдвое, при этом Россия осталась главным... | 20.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-20T07:20+0300
2026-01-20T07:20+0300
2026-01-20T07:20+0300
бизнес
россия
экономика
китай
оаэ
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866688846.jpg?1768882828
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Объем поставок легковых автомобилей из Китая в Россию в денежном выражении по итогам прошлого года сократился почти вдвое, при этом Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек", подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Суммарный экспорт легковых машин из Китая в Россию по итогам ушедшего года достиг 8,46 миллиарда долларов, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее.
За декабрь поставки составили 1,01 миллиарда долларов: сокращение в месячном выражении на 3,5%, а в годовом - на четверть.
Несмотря это, Россия осталась первой в мире среди главных импортеров китайских машин по итогам года. Места за ней также заняли ОАЭ (8,07 миллиарда долларов), Великобритания (6,86 миллиарда), Бельгия (6,6 миллиарда), опустившаяся за год со второй на четвертую строчку, и Мексика (6,35 миллиарда долларов).
Общие объемы китайского автомобильного экспорта выросли за год на 22% - до 110,42 миллиарда долларов.
китай
оаэ
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, оаэ, великобритания
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, ОАЭ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек"
Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек"
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Объем поставок легковых автомобилей из Китая в Россию в денежном выражении по итогам прошлого года сократился почти вдвое, при этом Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек", подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Суммарный экспорт легковых машин из Китая в Россию по итогам ушедшего года достиг 8,46 миллиарда долларов, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее.
За декабрь поставки составили 1,01 миллиарда долларов: сокращение в месячном выражении на 3,5%, а в годовом - на четверть.
Несмотря это, Россия осталась первой в мире среди главных импортеров китайских машин по итогам года. Места за ней также заняли ОАЭ (8,07 миллиарда долларов), Великобритания (6,86 миллиарда), Бельгия (6,6 миллиарда), опустившаяся за год со второй на четвертую строчку, и Мексика (6,35 миллиарда долларов).
Общие объемы китайского автомобильного экспорта выросли за год на 22% - до 110,42 миллиарда долларов.