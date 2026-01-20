https://1prime.ru/20260120/rossija-866688846.html

Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек"

Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек" - 20.01.2026, ПРАЙМ

Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек"

Объем поставок легковых автомобилей из Китая в Россию в денежном выражении по итогам прошлого года сократился почти вдвое, при этом Россия осталась главным... | 20.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-20T07:20+0300

2026-01-20T07:20+0300

2026-01-20T07:20+0300

бизнес

россия

экономика

китай

оаэ

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866688846.jpg?1768882828

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Объем поставок легковых автомобилей из Китая в Россию в денежном выражении по итогам прошлого года сократился почти вдвое, при этом Россия осталась главным покупателем китайских "легковушек", подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Суммарный экспорт легковых машин из Китая в Россию по итогам ушедшего года достиг 8,46 миллиарда долларов, что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. За декабрь поставки составили 1,01 миллиарда долларов: сокращение в месячном выражении на 3,5%, а в годовом - на четверть. Несмотря это, Россия осталась первой в мире среди главных импортеров китайских машин по итогам года. Места за ней также заняли ОАЭ (8,07 миллиарда долларов), Великобритания (6,86 миллиарда), Бельгия (6,6 миллиарда), опустившаяся за год со второй на четвертую строчку, и Мексика (6,35 миллиарда долларов). Общие объемы китайского автомобильного экспорта выросли за год на 22% - до 110,42 миллиарда долларов.

китай

оаэ

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, оаэ, великобритания